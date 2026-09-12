مذاکرات میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو واضح کرنا چاہیے، ملائیشین وزیراعظم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ملائیشین وزیرِاعظم انور ابراہیم نے بھارتی ٹی وی چینل ’’این ڈی ٹی وی‘‘ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ تنازع، جسے انہوں نے واشنگٹن کی جانب سے تہران کے خلاف غیرقانونی جارحیت قرار دیا، پر ہونے والی کسی بھی بحث کا آغاز امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے کی جانے والی ’’ابتدائی جارحیت‘‘ کے ذکر سے ہونا چاہیے۔
ملائیشین وزیرِاعظم نے اس انٹرویو میں اعلان کیا کہ ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ محاذ آرائی کی بنیادی وجوہات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
انور ابراہیم نے این ڈی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ حالیہ تنازع امریکہ کی ابتدائی جارحیت کا نتیجہ ہے اور یقیناً اس کے آغاز میں اسرائیل (اسرائیلی حکومت) بھی اس میں شریک تھا۔ تاہم بہت سے ممالک حقائق بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مسلسل جارحیتوں کو روکا جانا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایک پُرامن حل تک پہنچنا ضروری ہے۔
ملائیشیا کے وزیرِاعظم نے کہا کہ ایک پُرامن حل ضروری ہے۔ اگر ہم صرف ایک پُرامن حل کی بنیاد پر اتفاقِ رائے پیدا کر سکیں تو تشدد کا خاتمہ اہم ہو جاتا ہے؛ لیکن اس صورت میں ہمیں انصاف بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اب اسے کیسے حل کیا جائے؟ تشدد کو روکیں۔ میری مراد امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے تشدد سے ہے۔
ملائیشیا کے وزیرِاعظم نے این ڈی ٹی وی کے اس سوال کے جواب میں کہ ”کیا وہ خطے میں پیدا ہونے والی بدامنی کے لیے دونوں فریقوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟“ کہا کہ تشدد کا فوری خاتمہ ضروری ہے، تاہم اس کی وجوہات کا جائزہ لینا اور طاقت کے ابتدائی استعمال، یعنی امریکی اور صیہونی جارحیت پسندوں کی جانب سے طاقت کے استعمال، کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک کے خلاف بلاجواز جارحیت ہے۔ میرے لیے یہ بات بالکل واضح ہے۔
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