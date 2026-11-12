مہر خبررساں ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی صدر نے سابق فوجیوں کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے خلاف جنگ کا دفاع کیا اور ایران کو اس جنگ کا آغاز کرنے والا ملک قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق، اس تقریب کے دوران امریکی وزیرِ جنگ کو نامعلوم سپاہی کی قبر کے قریب ضروری احترام کا مظاہرہ نہ کرنے پر فوجی گارڈ کی جانب سے سرزنش کا سامنا کرنا پڑا۔
ٹرمپ نے واشنگٹن کے قریب واقع آرلنگٹن نیشنل قبرستان میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمارے ممتاز امریکی فوجیوں کی بہادری اور مہارت ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی۔
انہوں نے اپنے دعوؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی، جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، تو دنیا ایک زیادہ محفوظ، بہتر اور پُرامن جگہ بن جائے گی اور ان خطرات سے بھی دور ہو جائے گی جنہیں برداشت کرنے پر ہم مجبور ہوئے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن نے ایران کے خلاف جنگ شروع نہیں کی، بلکہ ایران ۱۹۷۹ء سے امریکہ کے ساتھ حالتِ جنگ میں ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ امریکی افواج ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
دستیاب اطلاعات اور پینٹاگون کے اعداد و شمار کے مطابق، ۲۸ فروری کو امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے ایران کے خلاف کی گئی جارحیت کے نتیجے میں ۲۳ امریکی فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔
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