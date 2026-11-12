مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ اور صیہونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس نے قابضین کے خلاف لبنانی مزاحمت کو مضبوط بنانے میں مدد فراہم کی ہے۔
تفصیلات کے مطابق شیخ نعیم قاسم نے یومِ شہدا کے موقع پر حزب اللہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یومِ شہدا ان تمام افراد کا دن ہے جو لاپتا یا زخمی ہوئے، شہدا کے خاندانوں اور حزب اللہ کی جدوجہد سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اپنے سفر کو پوری قوم کی جدوجہد کے طور پر دیکھا ہے۔
شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنان اور خطے کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے اور یہ ایک وسیع تر اور خطرناک منصوبے کا حصہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ قبضے کا منصوبہ 1948ء میں اسرائیل کے قیام میں برطانیہ کے کردار سے شروع ہوا اور اس کا مقصد ہمیشہ فلسطینیوں کی نسل کشی، جبری بے دخلی اور فلسطین کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی رہا ہے۔
ان کے بقول، غزہ میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان اور تباہی کے باوجود دنیا خاموش ہے، جبکہ بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ اس کھلی جارحیت کے خلاف کوئی مؤثر اقدام نہیں کر رہے۔
حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ بعض حلقے لبنان کے مسائل کی وجہ مزاحمت کی جانب سے جنگِ حمایت میں شمولیت کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ اصل مسئلہ اسرائیلی قبضہ ہے۔ اسرائیلی قبضہ پہلے سے موجود تھا اور اس میں توسیع کی کوششیں بھی جاری تھیں۔ محاذِ حمایت لبنان میں موجودہ صورت حال کا سبب نہیں بلکہ مزاحمت، قبضے کے خلاف ردعمل، مقابلے اور آزادی کا ذریعہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سنگین خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج، عوام، مزاحمت اور خطے کے تمام ایسے افراد کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی جو ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
شیخ نعیم قاسم نے محاذوں کے درمیان مزاحمتی اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب قابض قوتوں کے خلاف تعاون اور انہیں نکال باہر کرنے کی کوشش ہے، جبکہ امریکہ مختلف ممالک پر اپنے جارحانہ اتحاد میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان میں تمام فریقوں کو اپنی سرزمین کے دفاع، خودمختاری کے تحفظ اور دشمنوں کو ملک پر تسلط قائم کرنے سے روکنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔
حزب اللہ کے سربراہ کے مطابق، اسرائیل لبنان کو کمزور کر کے اس کی سرزمین پر قبضہ اور وہاں یہودی بستیاں قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ بعض حلقے قبضے کو قبول کرتے ہیں لیکن مزاحمت کی مخالفت کرتے ہیں۔
انہوں نے خبردار کیا کہ لبنانی ریاست کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کا فوجی مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو ضروری سازوسامان فراہم کرے اور عوام کی حمایت حاصل کرے تاکہ وہ قبضے کے خلاف مزاحمت میں فوج کے اتحادی بن سکیں۔
شیخ نعیم قاسم نے لبنانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے دوران حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی بحث بند کریں، کیونکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا مطالبہ ہے۔
انہوں نے فریم ورک معاہدے کی دو بنیادی خامیوں کی بھی نشاندہی کی۔ ان کے مطابق، پہلی خامی یہ ہے کہ لبنان کے لیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اسرائیل کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے، جبکہ دوسری خامی یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کوئی بدلہ حاصل کیے بغیر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔
حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ ٹرمپ کو انتخابات میں فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نیتن یاہو بھی شکست کھا چکے ہیں۔ ایران، خطے کی مزاحمتی قوتوں اور دنیا بھر کے آزاد لوگوں نے ان کی شکست میں کردار ادا کیا ہے۔
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