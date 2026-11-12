مہر خبررساں ایجنسی، دفاعی ڈیسک: امریکی میڈیا میں ایران کی زیرِ زمین تنصیبات کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں سمیت غیر روایتی اسلحے کے ممکنہ استعمال سے متعلق قیاس آرائیوں نے ایک اہم سوال کو جنم دیا ہے کہ کیا امریکہ اپنی انتہائی فوجی طاقت کے باوجود ایران کو اسٹریٹجک شکست دے سکتا ہے؟ ایک تجزیے میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی ملک کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے اور اس کی سائنسی، دفاعی، سیاسی اور قومی صلاحیتوں کو ختم کرنے میں بنیادی فرق ہے، جسے امریکہ ایران کے حوالے سے نظرانداز نہیں کر سکتا۔
حالیہ دنوں میں بعض ذرائع ابلاغ نے ایران کے ساتھ کسی نئی ممکنہ جنگ میں امریکہ کی جانب سے غیر روایتی ہتھیاروں کے استعمال کے امکانات پر تبصرے کیے ہیں۔ اسی تناظر میں خبر رساں ویب سائٹ ’’مڈل ایسٹ مانیٹر‘‘ نے ایران کی زیرزمین تنصیبات کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا اقدام بھی ایران کو شکست تسلیم کرنے پر مجبور کرنے یا امریکہ کے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کرنے کی ضمانت نہیں دے سکتا۔
علم و ٹیکنالوجی کو بمباری سے ختم نہیں کیا جاسکتا
ایران کے جوہری پروگرام اور محض بنیادی ڈھانچے پر مشتمل اہداف کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس پروگرام کی بنیاد علمی صلاحیت پر ہے۔ اگرچہ فوجی کارروائی کے دوران عمارتوں، تنصیبات اور آلات کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا جاسکتا ہے، لیکن تکنیکی علم، حاصل شدہ تجربات، ماہر افرادی قوت اور ٹیکنالوجی کو دوبارہ تیار کرنے کی صلاحیت کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔
ایران کا جوہری پروگرام کئی دہائیوں کے دوران تشکیل پایا اور ترقی کرتا رہا ہے۔ یہ محض چند عمارتوں یا آلات کا مجموعہ نہیں بلکہ ماہرین، سائنسی مراکز، عملی تجربات اور صنعتی صلاحیتوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کا نتیجہ ہے۔ اس لیے موجودہ تنصیبات کو شدید نقصان پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی سائنسی اور تکنیکی صلاحیت بھی ختم ہوجائے گی۔
یہی حقیقت ایران کے دیگر اسٹریٹجک شعبوں، بالخصوص دفاعی، صنعتی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ان شعبوں میں برسوں کے دوران حاصل ہونے والا علم اور تجربہ محض بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔
تنصیبات کی تباہی اور اسٹریٹجک شکست میں فرق
دوسرا اہم نکتہ فوجی کارروائی میں کامیابی اور اسٹریٹجک فتح کے درمیان فرق ہے۔ امریکی فوج طویل فاصلے تک حملوں، جدید ہتھیاروں کے استعمال اور مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، لیکن فوجی اہداف کو تباہ کر دینا بذاتِ خود سیاسی مقاصد کے حصول کے مترادف نہیں۔
کسی بھی فوجی حکمت عملی کا حتمی مقصد صرف مخالف فریق کے آلات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے اس پوزیشن پر لانا ہوتا ہے جہاں وہ اپنی پالیسی سے دستبردار ہوجائے یا حملہ آور کے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں فوجی حساب کتاب کو سیاسی اور سماجی حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
امریکہ اگر ایران کی تنصیبات کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچانے میں کامیاب بھی ہوجائے تو اسے کئی بنیادی سوالات کا سامنا رہے گا: کیا اس سے تہران کے سیاسی فیصلوں میں تبدیلی آئے گی؟ کیا ایران کی سائنسی اور صنعتی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا ملک دوبارہ تعمیر اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے قابل نہیں رہے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کیا فوجی طاقت کسی ملک کے سیاسی عزم کو توڑ سکتی ہے؟
ان سوالات کے جوابات صرف ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت یا اہداف کو پہنچنے والے نقصان کی مقدار سے طے نہیں کیے جاسکتے۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ فوجی برتری لازماً سیاسی ارادے مسلط کرنے کی صلاحیت نہیں دیتی۔
ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال اور عالمی نتائج
تیسرا اہم پہلو ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے سیاسی اور بین الاقوامی نتائج ہیں۔ اگر امریکہ ایران کی زیرِ زمین تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے تو یہ محض ایک ملک کے خلاف فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتی ہے۔
امریکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے خود کو جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کا حامی ظاہر کرتا رہا ہے اور ایران کے جوہری پروگرام کو بھی اسی تناظر میں پیش کرتا ہے۔ لیکن ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال واشنگٹن کے اس مؤقف کو ایک سنگین تضاد سے دوچار کر دے گا۔
ایسی صورت میں امریکہ کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے حوالے سے اس کی سیاسی اور اخلاقی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ آخر کس طرح جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا جاسکتا ہے، جبکہ خود ایک سیاسی اور سکیورٹی تنازع حل کرنے کے لیے انہی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے؟
اس کے علاوہ، ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ان کے استعمال کی ممانعت سے متعلق عالمی اصولوں کو بھی کمزور کرسکتا ہے۔ اس سے مختلف ممالک میں اپنی سلامتی اور بڑی طاقتوں کے وعدوں کی قابل اعتبار حیثیت کے حوالے سے تشویش بڑھے گی، جس کے نتیجے میں دیگر حکومتیں بھی اپنی دفاعی اور جوہری پالیسیوں پر نظرثانی کرسکتی ہیں۔
علاقائی جغرافیا اور امریکہ کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات
غیر روایتی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے اثرات صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ ایران کا جغرافیائی محل وقوع اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اس کے اقتصادی، ماحولیاتی اور سکیورٹی تعلقات کے باعث ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال اپنے فوجی ہدف سے کہیں زیادہ وسیع خطرات پیدا کرسکتا ہے۔
تابکاری آلودگی، جوہری ہتھیار کی نوعیت، دھماکے کے حالات اور موسمی و جغرافیائی عوامل کے مطابق، انسانی زندگی اور ماحولیات پر وسیع اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ اس کے اثرات پڑوسی ممالک، آبی ذخائر، زرعی سرگرمیوں اور پورے خطے کے ماحول تک پہنچ سکتے ہیں۔
دوسری جانب ایسا اقدام خطے میں سیاسی اور سکیورٹی عدم استحکام کی ایک نئی لہر پیدا کرسکتا ہے۔ مغربی ایشیا پہلے ہی متعدد بحرانوں سے دوچار ہے اور ایسے حالات میں تنازع کا ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال تک پہنچ جانا اس کے نتائج پر قابو پانا انتہائی مشکل بنا دے گا۔
لہٰذا اس فیصلے کی قیمت صرف ایران کو پہنچنے والے نقصان تک محدود نہیں ہوگی بلکہ امریکہ کے علاقائی اتحادیوں کی سلامتی، اس کے اقتصادی مفادات اور تجارت و توانائی کی اہم گزرگاہوں کا استحکام بھی سنگین خطرات سے دوچار ہوسکتا ہے۔
اصل مسئلہ؛ تباہ کن طاقت اور فتح ایک چیز نہیں
آخرکار، ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے غیر روایتی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کے معاملے کو ایک بنیادی حقیقت کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے کہ فوجی طاقت اگرچہ میدانِ جنگ کے حالات تبدیل کرسکتی ہے، لیکن کسی تنازع کے تمام سیاسی اور اسٹریٹجک نتائج کا تعین تنہا نہیں کرسکتی۔
امریکہ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ صلاحیت کسی ملک کے علم، سیاسی عزم، تعمیرِ نو کی صلاحیت اور قومی قوت کو ختم کرنے کے مترادف نہیں۔ حتیٰ کہ غیر معمولی تباہ کن طاقت کے حامل ہتھیاروں کا استعمال بھی واشنگٹن کے مطلوبہ سیاسی نتائج کی ضمانت نہیں دے سکتا۔
اس تناظر میں ایٹمی ہتھیاروں کے ممکنہ استعمال کی بات کو امریکہ کی قطعی برتری یا لامحدود طاقت کی علامت کے بجائے، ایران کے مقابلے میں فوجی ذرائع کی حدود اور اسٹریٹجک مقاصد کے حصول کی دشواری کے حوالے سے ایک انتباہ سمجھنا چاہیے۔
اصل سوال یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس کتنی تباہ کن طاقت ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اس طاقت کے ذریعے اپنے مطلوبہ سیاسی نتائج ایران پر مسلط کرسکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہتھیاروں کی طاقت کے حساب کتاب سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ کسی تنصیب کی تباہی، خواہ کتنی ہی وسیع اور غیر معمولی کیوں نہ ہو، کسی ملک کی شکست نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جیسے میدانِ جنگ میں برتری لازماً میدان سیاست میں فتح کی ضمانت نہیں بنتی۔
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