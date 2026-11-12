مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر انچیف میجر جنرل امیر حاتمی نے فضائی دفاعی فورس کے ہاتھوں مار گرائے گئے ڈرونز اور میزائلوں کی باقیات کی نمائش کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے فضائی دفاعی فورس کے اہلکاروں کی شب و روز کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ دشمن نے متعدد وسائل اور سازوسامان تیار کرکے ایران میں اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلح افواج، بالخصوص فضائی دفاعی فورس کے جوانوں کی مسلسل جدوجہد، محنت اور باہمی ہم آہنگی کے باعث اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
انہوں نے نمائش میں پیش کی گئی آپریشنل کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کے استعمال کردہ مختلف بڑے ڈرونز، میزائل اور فوجی سازوسامان یہاں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں، جنہیں فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ یہ نمائش فضائی دفاعی فورس کی کامیابیوں کا ایک حصہ پیش کرتی ہے۔
آرمی چیف نے کہا کہ اس نمائش کا ایک پیغام یہ ہے کہ ایران کے پاس ایسے تیار، ہوشیار اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے جوان موجود ہیں جو ہر صورت میں ملک کا دفاع کرتے ہیں اور آج وہ ماضی کے مقابلے میں زیادہ پُرعزم اور تیار ہیں۔ یہ نمائش ایرانی عوام اور مسلح افواج کے اہلکاروں پر بھی واضح کرتی ہے کہ دشمن اپنی نفسیاتی اور ذہنی جنگ کے ذریعے اپنی طاقت اور ناقابلِ شکست ہونے کا جو تاثر پیش کرتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دشمن کے فوجی سازوسامان اور وسائل میدان جنگ میں نشانہ بنائے جاسکتے ہیں۔
میجر جنرل حاتمی نے مزید کہا کہ فضائی دفاعی فورس نے گزشتہ معرکوں کے تجربات اور کامیابیوں کی روشنی میں اپنی تیاریوں کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھی ہیں اور نئی دفاعی صلاحیتیں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا اگر دشمن نے دوبارہ کوئی غلطی کی اور ایران کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے اس سے بھی زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔
انہوں نے کہا کہ نمائش اور فضائی دفاعی فورس کی بریفنگ میں پیش کی گئی صورتِ حال اس فورس کے جوانوں کے عزم اور نئی کامیابیاں رقم کرنے کی تیاریوں کی عکاسی کرتی ہے۔
آخر میں آرمی چیف نے فضائی دفاعی فورس کے کمانڈر اور اہلکاروں کی خدمات اور جدوجہد کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی یہ کوششیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی اور شہید امام خامنہ ای اور دیگر شہداء کی ارواح کے لیے باعث مسرت ہوں گی۔
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