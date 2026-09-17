خلیج فارس کے جزائر کے دفاع کے لیے سپاہ کے جوان بھرپور جنگی تیاری کے ساتھ موجود ہیں، جنرل نقدی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر انچیف کے مشیر اعلی بریگیڈیئر جنرل محمدرضا نقدی نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب کے جوان جوش و جذبے، ایمان اور اقتدار کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے مکمل آمادہ اور خلیج فارس کے جزائر کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
مہر نیوز کے نمائندے کے مطابق، محمدرضا نقدی نے خلیج فارس کے جزائر کا دورہ کیا اور سپاہ پاسداران کے یونٹ مدینہ منورہ کے جوانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے علاقے میں تعینات فوجی اہلکاروں کی دفاعی تیاریوں کا جائزہ لیا۔
انہوں نے کہا کہ آج ہمیں سپاہ پاسداران کے جوانوں سے ملاقات اور ان کی تیاریوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ اس دورے میں ایسے نوجوان نظر آئے جو جوش و جذبے، ایمان اور اقتدار کے ساتھ اعلیٰ ترین جنگی تیاری کے حامل ہیں۔
سپاہ کے مشیر اعلی نے علاقے میں دفاعی پوزیشنوں کے قیام اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مدینہ منورہ یونٹ کے جوان مناسب جنگی صف بندی اور مضبوط دفاعی مورچوں سے لیس ہیں اور ان کے پاس اپنے جنگی فرائض انجام دینے کے لیے مناسب ہتھیار اور فوجی سازوسامان موجود ہے۔
جنرل نقدی نے ملک کی دفاعی تیاری میں جوانوں کے ایمان اور جذبے کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان تمام سہولیات اور سازوسامان سے بڑھ کر جوانوں کا ایمان اور جذبہ ہے، جو ان کی تیاری اور دفاعی توانائی کا بنیادی سہارا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ جوان اپنے ایمان، اعلی جنگی تیاری اور قائم کیے گئے مضبوط دفاعی مورچوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس علاقے کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور اسے دشمن کی ناکامی اور عبرت کا میدان بنا دیں گے۔
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