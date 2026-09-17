سویڈش وزیراعظم مستعفی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹرسن نے ملک کے پارلیمانی انتخابات میں مخالفین کی کامیابی کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔
سویڈش وزیراعظم نے اس وقت اپنے استعفے کا اعلان کیا جب ابتدائی نتائج سے ظاہر ہوا کہ عام انتخابات میں ان کے اتحادیوں نے پارلیمانی اکثریت کھو دی ہے۔
کرسٹرسن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں لکھا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اسپیکر نئی حکومت کی تشکیل کے لیے آئندہ مراحل کی نگرانی کریں گے؛ تاکہ یہ عمل فوری طور پر شروع ہو سکے، میں اپنے وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔
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