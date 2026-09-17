  1. دنیا
17 ستمبر، 2026، 2:04 PM

ٹرمپ آئندہ ہفتے خلیج فارس کے سربراہان مملکت سے ایران پر بات چیت کریں گے

ٹرمپ آئندہ ہفتے خلیج فارس کے سربراہان مملکت سے ایران پر بات چیت کریں گے

ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے نیویارک میں خلیج فارس کے ممالک کے رہنماؤں سے ایران سے متعلق امور اور جنگ کے آئندہ مرحلے پر بات چیت کریں گے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے نیویارک میں خلیج فارس کے ممالک کے رہنماؤں سے ایران سے متعلق امور پر بات چیت کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق، امریکی خبررساں ادارے اکسیوس نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ٹرمپ آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیویارک میں خلیج فارس کے ممالک کے رہنماؤں سے ایران سے متعلق معاملات پر گفتگو کریں گے۔

رپورٹ کے مطابق، اس ملاقات میں ایران کے ساتھ جنگ کے اگلے مرحلے اور جنگ کے بعد کی حکمت عملی سے متعلق امریکی تجاویز پر بات ہونے کی توقع ہے۔

News ID 1941428

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو