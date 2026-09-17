سپرپاور کی معیشت کا برا حال؛ امریکہ میں خصوصی قرضوں کی عدم ادائیگی کا تاریخی ریکارڈ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ریٹنگ ایجنسی فیچ کے مطابق، گزشتہ 12 ماہ کے دوران امریکی کمپنیوں کے نجی قرضوں کے شعبے میں تقریباً 6.3 فیصد قرضے عدم ادائیگی کی حالت میں چلے گئے ہیں۔
یعنی قرض لینے والی کمپنیاں معاہدے کی شرائط کے مطابق اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکی ہیں۔
یہ نئے اعداد و شمار ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب 30 سالہ امریکی بانڈز کی شرح منافع گزشتہ 22 برس کی بلند ترین سطح اور 2008 کے مالی بحران سے عین پہلے کی سطح تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 10 سالہ بانڈز کی شرح منافع بھی گزشتہ روز 19 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔
توانائی کے جھٹکوں کے باعث سرمایہ کاروں کو امریکی معیشت میں افراطِ زر کے دوبارہ بھڑکنے کا خدشہ ہے اور وہ ان بانڈز کے لیے زیادہ منافع کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو افراطِ زر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔
اب جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت 104 ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے اور پٹرول و ڈیزل کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں، نجی قرضوں کی عدم ادائیگی کے معاملے میں صحت کی خدمات، صنعت اور پیداوار کے شعبے سرفہرست ہیں، جبکہ اگست میں قرضوں کی مدت میں توسیع سے متعلق عدم ادائیگی کے 45 واقعات سامنے آئے۔
آپ کا تبصرہ