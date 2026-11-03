مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ’’بیداری کی گھنٹی؛ ایران سے فلسطین تک‘‘ کے عنوان سے منعقدہ قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے اور دنیا کے فکری نظام میں مسئلہ فلسطین کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک فلسطین اسی حالت میں موجود ہے، وہ مغرب اور امریکہ کے دعوؤں کو سب سے زیادہ بے نقاب کرتا رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ 1945ء میں جب اقوامِ متحدہ کے منشور کی بنیاد چند اصولوں پر رکھی گئی تو ان میں سب سے اہم اصول علاقائی خودمختاری اور حقِ خود ارادیت تھا۔
بقائی نے مزید کہا کہ 1940ء کی دہائی سے لے کر آج تک ہم دو متوازی رجحانات کا مشاہدہ کر رہے ہیں؛ ایک رجحان حقِ خود ارادیت پر زور دیتا ہے، جبکہ دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہی صورتِ حال اس بات کا ثبوت ہے کہ مغرب فلسطینیوں کے حقوق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ایرانی عوام یہ پسند نہیں کرتے کہ انسانوں کو زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کیا جائے اور ان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے ایران کا اختیار کردہ مؤقف ایک انسانی مؤقف ہے، کیونکہ اگر قوموں کے حقِ خود ارادیت اور نسل کشی کو معمول کی بات بنا دیا جائے تو دنیا میں کوئی بھی اصول اور ضابطہ پائیدار نہیں رہ سکے گا۔
بقائی نے مزید کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایران کا مؤقف انسانی فطرت سے سرچشمہ لیتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مؤقف ہمیشہ سے ایک مستقل اور غیر متزلزل مؤقف رہا ہے۔ فلسطینی عوام کا حق ضرور پورا ہونا چاہیے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت حکومتیں اس حق کی فراہمی کی پابند ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس وقت ہم ایسی صورتِ حال کا سامنا کر رہے ہیں جس میں فلسطین میں نسل کشی جاری ہے۔ مغربی کنارے میں بھی غزہ جیسی صورتِ حال جاری ہے، اگرچہ اس سے متعلق خبروں کو سنسر کر دیا جاتا ہے۔
بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بین الاقوامی عدالت قائم کی، لیکن اب وہی انصاف کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔
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