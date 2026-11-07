مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارتِ صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 10 شہداء اور 22 زخمیوں کو غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
وزارتِ صحت نے مزید بتایا ہے کہ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے غزہ کی پٹی میں شہداء کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار 610 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 5 ہزار 819 تک پہنچ گئی ہے۔
فلسطین کی وزارتِ صحت کے مطابق، 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کے خلاف جنگ شروع ہونے سے اب تک مجموعی طور پر 74 ہزار 640 فلسطینی شہید اور ایک لاکھ 75 ہزار 947 زخمی ہو چکے ہیں۔
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