مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تحریکِ حماس کے ترجمان نے غزہ کے ناصر اسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے کو ’’جنگی جرم اور دہشت گردی کی ایک بے مثال کارروائی‘‘ قرار دیتے ہوئے ان جرائم کے تسلسل کا ذمہ دار عالمی برادری کو ٹھہرایا ہے۔
تحریکِ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال پر صیہونی حکومت کا فضائی حملہ اور مریضوں و طبی عملے کے ارکان کا قتل عام ایک مکمل جنگی جرم اور دہشت گردی کی بے مثال کارروائی ہے۔
حماس کے ترجمان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ صیہونی حکومت کے جرائم کا جاری رہنا، تمام سرخ لکیروں کو عبور کرنا اور اسپتالوں کو نشانہ بنا کر انسانی اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا، اس حکومت کے رہنماؤں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور جواب دہ ٹھہرانے میں عالمی برادری کی غفلت اور عدم توجہی کا فطری نتیجہ ہے۔
حازم قاسم نے غزہ کی پٹی میں نام نہاد امن کونسل اور اس کے سربراہ نکولائے ملادینوف کو بھی صیہونی حکومت کے جرائم پر خاموشی اختیار کرنے اور تل ابیب کو ان کارروائیوں سے روکنے میں مکمل ناکامی پر ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا۔
انہوں نے امن کونسل میں شریک عرب اور اسلامی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ سنجیدہ اور دوٹوک موقف اختیار کریں، تاکہ صیہونی حکومت ان ممالک کی کونسل میں شرکت کو اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہ کر سکے۔
تحریکِ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ صیہونی حکومت ثالثوں، ضامن ممالک اور امریکی حکومت کی کوششوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور کسی بھی قسم کی بازپرس اور جواب دہی کے خوف کے بغیر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
واضح رہے کہ آج جمعرات کی علی الصبح جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں واقع ناصر اسپتال پر صیہونی حکومت کے فضائی حملے میں چھ فلسطینی شہید اور کم از کم 52 زخمی ہوگئے۔
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