مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے جنوبی ایران کے جزیرے قشم کی فضائی حدود میں امریکی MQ-1 جاسوس اور جنگی ڈرون کو روک کر مار گرایا ہے۔
سپاہ پاسداران کے شعبۂ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایرانی مسلح افواج کے ہاتھوں مار گرایا جانے والا سولہواں امریکی MQ-1 بغیر پائلٹ فضائی طیارہ ہے۔
بیان کے مطابق، یہ کارروائی پاسدارانِ انقلاب کی فضائیہ کے زیراستعمال جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے انجام دی گئی، جو ملک کے مربوط فضائی دفاعی نیٹ ورک کے تحت کام کر رہا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاسدارانِ انقلاب کی فورسز دشمن کے فضائی تحرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایسے طیاروں کی جاسوسی سرگرمیوں اور پرواز کے انداز کا تعاقب کر رہی ہیں۔
سپاہِ پاسداران نے مزید کہا کہ اس کے بقول دشمن کے جاسوسی مشنوں کی مسلسل ناکامی، بریڈ کوپر کی کمان کے لیے ایک دھچکا ہے۔
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