باب المندب اور بحیرہ احمر میں جنگ پھیلانے کی سعودی کوششوں پر یمن کا انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی جانب سے جنگ کو آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر تک پھیلانے کی کوششوں پر خبردار کیا ہے۔
یمنی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی دشمن کی جانب سے جزیرہ میون کے مینارۂ نور کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
وزارت خارجہ نے آل سعود حکومت کی ان سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کا مقصد آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر میں عسکری سرگرمیوں کو بڑھانا اور ان اہم سمندری گزرگاہوں کو میدانِ جنگ میں تبدیل کرنا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر میں بحری آمدورفت محفوظ طریقے سے جاری ہے اور اس خطے میں جہاز رانی کی سلامتی کو خطرہ یمن کی جانب سے نہیں بلکہ آل سعود حکومت کی کارروائیوں سے لاحق ہے۔
واضح رہے کہ یمن کے خلاف جنگ کے آغاز اور یمنی فورسز کی باب المندب کے قریب پیش قدمی کے بعد سے سعودی عرب اور اس سے وابستہ ذرائع ابلاغ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ یمنی فورسز اس اہم آبنائے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
تاہم، فراہم کردہ رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی ذرائع نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آبنائے باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کی آمدورفت میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔
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