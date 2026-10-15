ایران اور پاکستان کے مرکزی بینکوں کے سربراہان کی تھائی لینڈ میں ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر ہمتی نے تھائی لینڈ میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد سے ملاقات کی۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق، ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور بینکاری تعلقات کو مضبوط بنانے اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئے۔
مذاکرات میں دوطرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے مالیاتی اور بینکاری شعبوں میں اشتراک بڑھانے، تجارتی تبادلوں کو آسان بنانے اور ایران و پاکستان کی اقتصادی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنے پر زور دیا گیا۔
یاد رہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک گروپ کا سالانہ اجلاس 12 سے 18 اکتوبر تک تھائی لینڈ کے دارالحکومت بنکاک میں منعقد ہو رہے ہیں۔
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