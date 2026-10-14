قاہرہ میں فلسطینی قومی مذاکرات کا آغاز، مزاحمتی تحریکوں کے رہنما شریک

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی شرکت سے فلسطینی قومی مذاکرات کا نیا دور مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں شروع ہوگیا ہے۔ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد فلسطینی دھڑوں کے درمیان اختلافات ختم کرنا، قومی اتحاد کو مضبوط بنانا اور اسرائیل کے خلاف مشترکہ محاذ کو مستحکم کرنا ہے۔
الجزیرہ کے مطابق حماس، اسلامی جہاد، پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین اور تحریک فتح کے رہنما قاہرہ میں ہونے والے ان مذاکرات میں شریک ہیں۔
مذاکرات جمعرات تک جاری رہیں گے، جن میں فلسطینی جماعتوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے، قومی یکجہتی کے فروغ اور سیاسی و مزاحمتی کوششوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے سمیت اہم امور پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا۔
مذاکرات کے اہم موضوعات میں حماس اور اسلامی جہاد کی تنظیم آزادیٔ فلسطین (پی ایل او) میں شمولیت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینی سیاسی نظام کی ازسرنو تشکیل اور اس میں تمام سیاسی دھڑوں کی مؤثر شرکت یقینی بنانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اس سے قبل صدارتی اور قانون ساز انتخابات بیک وقت 11 ستمبر 2027 کو کرانے کی تاریخ کا اعلان کر چکے ہیں۔
قاہرہ میں ہونے والے ان مذاکرات کو فلسطینی سیاسی دھڑوں کے درمیان مفاہمت، قومی اتحاد کے فروغ اور مستقبل کے سیاسی نظام میں وسیع تر شرکت کے حوالے سے اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
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