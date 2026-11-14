مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس میں مسلسل پانچویں ہفتے بھی آج مظاہرے اور احتجاجی اجتماعات منعقد ہوں گے۔ ان مظاہروں میں زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے لے کر پولیس کے اختیارات سے متعلق نئے بل کی مخالفت تک مختلف مطالبات شامل ہیں۔
یہ مظاہرے پیرس اور فرانس کے درجنوں دیگر شہروں میں منعقد ہوں گے، جن میں زرد جیکٹ تحریک، طلبہ، مزدور یونینیں اور بچوں کے حقوق کے کارکنان شرکت کریں گے۔
پولیس سے متعلق بل کی مخالفت
احتجاج کے اہم مطالبات میں ایک ایسا بل بھی شامل ہے جس کے تحت پولیس اہلکاروں کو اسلحہ استعمال کرنے کی صورت میں اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہونے کا مفروضہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس بل کے حامیوں، جن میں مارین لوپن کی قیادت میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی بھی شامل ہے، کا مؤقف ہے کہ اس قانون سے پولیس اہلکاروں کو طاقت کے غیر متناسب استعمال کے الزام میں خودکار طور پر موردِ الزام ٹھہرانے کا راستہ بند ہوگا۔
اس کے برعکس، مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ بل عملاً پولیس کو ’’قتل کرنے کا لائسنس‘‘ دیتا ہے اور پولیس تشدد کے واقعات میں سکیورٹی اہلکاروں کو جواب دہ ٹھہرانا مزید مشکل بنا دے گا۔
بچوں کے حقوق اور احتجاج کا تسلسل
بچوں کے حقوق کے کارکنان بھی تشدد سے بچوں اور نوجوانوں کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
فرانسیسی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ ہفتے ہفتے کے روز ملک بھر میں تقریباً ایک لاکھ 46 ہزار افراد نے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی تھی۔ تاہم، گزشتہ ہفتے جمعرات کو ہونے والی ملک گیر ہڑتال کے دوران پانچ لاکھ سے زائد افراد سڑکوں پر نکل آئے تھے۔
مزدور یونینوں نے بھی حکومت کی جانب سے کم از کم اجرت میں 0.6 فیصد اضافے کی تجویز مسترد کیے جانے کے بعد اسے ناکافی قرار دیا ہے اور آئندہ منگل کو نئی ہڑتال کی کال دے دی ہے۔
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