مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، انصار الله یمن کی سیاسی کونسل نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صوبۂ صنعاء کے ضلع بنی حشیش کے گاؤں الشریہ میں ہونے والی جارحیت، یمنی عوام کے خلاف سعودی حکومت کے جرائم کے ریکارڈ میں شامل ہو گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جارحیت سعودی عرب کی مجرمانہ فطرت کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس طرح کے جرائم گزشتہ 12 برسوں کے دوران اس حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے طویل ریکارڈ میں ایک اور اضافہ ہیں۔ گھروں اور رہائشی محلوں پر حملہ کرنا اور عام شہریوں کا خون بہانا، تمام دینی، انسانی اور اخلاقی اقدار و اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
انصار الله یمن کی سیاسی کونسل نے زور دے کر کہا کہ یمنی عوام کا خون سعودی حکومت کے لیے ارزاں نہیں ہے۔ یمنی عوام کے خلاف اس کے جرائم کا جواب دیا جائے گا اور اسے سزا سے نہیں بچنے دیا جائے گا۔ سعودی جارحیت پہلے ہی دن سے امریکہ اور اسرائیل کی نگرانی، رہنمائی اور شرکت کے ساتھ جاری ہے۔ سعودی حکومت دراصل صیہونی منصوبوں پر عمل درآمد کا محض ایک آلہ ہے۔
انصار الله یمن کی سیاسی کونسل نے اقوامِ متحدہ اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور سعودی حکومت پر دباؤ ڈالیں، تاکہ وہ ہمارے عوام کا قتل عام بند کرے۔
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