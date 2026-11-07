مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارت صحت کے ترجمان انیس الاصبحی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب اور اس کے حمایت یافتہ عناصر کی جارحیت اور حملوں کے نتیجے میں 30 افراد شہید اور 21 زخمی ہوئے ہیں۔
انہوں نے سعودی عرب کے حالیہ حملوں میں اضافے کے بعد ہونے والے جانی نقصانات کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی سے ان حملوں میں شدت آنے کے بعد اب تک شہید اور زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 981 ہو چکی ہے۔
ان کے مطابق، مجموعی متاثرین میں 306 افراد شہید جبکہ 675 زخمی ہوئے ہیں۔
آپ کا تبصرہ