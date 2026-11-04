مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران بھر میں بدھ 4 نومبر کو استکبار کے خلاف قومی جدوجہد اور طلباء کے دن کے موقع پر وسیع پیمانے پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ یہ مظاہرے امریکہ کی جانب سے دوبارہ فوجی جارحیت کی دھمکیوں کے تناظر میں منعقد ہورہے ہیں۔
مہر نیوز کے نامہ نگاروں کے مطابق، ایران بھر میں 900 سے زائد مقامات پر ہونے والی ان ریلیوں کا مرکزی نعرہ ’’شہداء سے عہد؛ عالمی استکبار کے خلاف جدوجہد‘‘ ہے۔
دارالحکومت تہران میں مرکزی ریلی صبح 9 بجے فلسطین اسکوائر سے شروع ہوئی۔ شرکاء طالقانی اسٹریٹ سے ہوتے ہوئے سابق امریکی سفارت خانے کے سامنے جمع ہو رہے ہیں، جس پر نومبر 1979 میں ایرانی طلباء نے قبضہ کیا تھا اور بعد ازاں اسے ’’جاسوسی کے اڈے‘‘ کا نام دیا گیا۔
4 نومبر کی تقریبات کے مرکزی انتظامی ہیڈکوارٹر کے سربراہ مصطفیٰ رستمی نے بتایا کہ تہران میں ریلی کے راستے پر اسکولوں اور جامعات کے طلبہ کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ ان پروگراموں میں خدمات اور ثقافتی مراکز کے قیام، نمائشوں اور مختلف سرگرمیوں کا اہتمام شامل ہے، جن کا مقصد اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔
منتظمین نے مذہبی تنظیموں، مساجد سے وابستہ کارکنوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو بھی مظاہروں میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
واضح رہے کہ 4 نومبر 1979 کو ایرانی طلباء نے انقلاب اسلامی کے خلاف امریکہ کی متعدد سازشوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا تھا، جسے بعد میں ’’جاسوسی کا اڈہ‘‘ قرار دیا گیا۔
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