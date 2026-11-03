مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضائی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں لکھا ہے کہ امریکہ کا ایران کے حقوق اور مطالبات کے حوالے سے جواب اطمینان بخش نہیں تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں کو ایران کی سات شرائط کا مکمل اور واضح جواب دینا ہوگا اور ان پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا۔
ایرانی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز صرف اسی صورت میں کھولی جائے گی جب ان تمام شرائط پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
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