مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری جنرل میجر جنرل محسن رضائی اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اسلامی جمہوریہ ایران اور روسی فیڈریشن کے درمیان اعلیٰ سطحی مشاورت اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی حالیہ ملاقاتوں کے تناظر میں ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔
اس گفتگو میں خطے اور دنیا کی موجودہ صورتِ حال، بالخصوص مغربی ایشیا کی صورتِ حال پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران پیوٹن اور روس کے دیگر حکام کی جانب سے رہبرِ شہید اور دیگر عظیم قومی ہیروز کے کردار کی تعریف کرنے، نیز ایرانی عوام کی ثابت قدمی اور استقامت کی حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا۔
دونوں فریقوں نے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کے وضع کردہ لائحۂ عمل کے مطابق اسٹریٹجک تعاون جاری رکھنے پر زور دیا۔
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