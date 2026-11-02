مہر خبررساں ایجنسی نے اناطولیہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وزیراعظم بارت ڈی ویور نے پیر کے روز بجٹ پر اتفاق نہ ہونے کے بعد استعفیٰ پیش کیا۔ شاہی محل کے مطابق بادشاہ فلپ نے فی الحال استعفیٰ قبول کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے اور منگل سے حکمران اتحاد کی جماعتوں کے سربراہان سے مشاورت کریں گے۔
واضح رہے اس سے قبل وزیراعظم نے جمعرات تک بجٹ پر اتفاق رائے کو ضروری قرار دیا تھا۔
دوسری جانب، رواں ہفتے بیلجیئم کے سینکڑوں نوجوانوں نے کفایت شعاری کی پالیسیوں اور تعلیمی اصلاحات کے خلاف مظاہرے کیے۔
مظاہرین نے شعبۂ تعلیم کے لیے مالی معاونت، عوام کی قوتِ خرید اور عوامی خدمات میں اضافے کا مطالبہ کیا اور پولیس کے تشدد پر بھی تنقید کی۔
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