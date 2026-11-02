مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، دہشت گرد گروہ جیشالظلم نے خاش–زاہدان شاہراہ پر اسکلآباد کے علاقے کی ایک ویڈیو جاری کرکے شاہراہ پر کنٹرول اور وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے کا تاثر دینے کی کوشش کی ہے؛ تاہم یہ اقدام کسی مواصلاتی شاہراہ پر تسلط قائم کرنے کے بجائے میڈیا میں مخصوص فضا پیدا کرنے اور علاقے میں عدم تحفظ کا تاثر پھیلانے کی کوشش سے زیادہ مشابہ ہے۔
واقعے کے حوالے سے جاری ہونے والی تفصیلات کے مطابق، اس گروہ سے وابستہ چند مسلح افراد نے دو عدد مسافر گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے گزرنے والی بعض گاڑیوں کو مختصر وقت کے لیے روکا اور اس منظر کی ویڈیو بنا کر اپنا مطلوبہ مواد گروہ سے وابستہ ذرائع ابلاغ میں نشر کیا۔
تاہم عینی شاہدین کی روایت اس واقعے کے ایک مختلف پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔ شاہدین کے مطابق، گاڑیوں کو تقریباً دو سے تین منٹ تک روکا گیا اور مسلح افراد ویڈیو بنانے کے فوراً بعد وہاں سے نکل کر فرار ہو گئے۔
زمینی حقیقت اور میڈیا میں پیش کی جانے والی تصویر کے درمیان فرق
گاڑیوں کو مختصر وقت کے لیے روکنے اور اس واقعے کے بارے میں ٹولے کی جانب سے جاری کی گئی تصویر کے درمیان فرق، اس واقعے کا ایک قابلِ توجہ پہلو ہے۔ درحقیقت، کسی محدود کارروائی کے چند لمحوں کو ریکارڈ کرکے انہیں منتخب انداز میں دوبارہ نشر کرنا، زمینی حقیقت سے کہیں زیادہ وسیع صورتِ حال کا تاثر پیدا کرنے کے مقصد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ایسے حالات میں واقعے کے وقت، مقام، نوعیت اور عینی شاہدین کی روایات کو مدنظر رکھے بغیر تصاویر جاری کرنا، ناظرین میں غلط تاثر پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے واقعات کی تفصیلات کا آزادانہ جائزہ لینا اور دہشت گرد گروہوں کے تیار کردہ مواد کو جذباتی انداز میں دوبارہ نشر کرنے سے گریز کرنا، عدم تحفظ کی نفسیاتی فضا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔
عدم تحفظ کا تاثر پیدا کرنا؛ میڈیا کی معاندانہ کاروائی
اس واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات اس بات کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں کہ ایک مسلح کارروائی کے وقوع پذیر ہونے، اس کے حقیقی اثرات اور واقعے کے ذمہ دار عناصر کی جانب سے میڈیا میں پیش کی جانے والی تصویر کے درمیان فرق کیا جائے۔
کسی مواصلاتی شاہراہ پر چند منٹ کے لیے گاڑیوں کو روکنا، عوامی سلامتی کے نقطۂ نظر سے قابلِ تحقیق معاملہ ہے؛ تاہم آزادانہ شواہد کے بغیر اس واقعے کو پوری شاہراہ کا کنٹرول سنبھالنے یا مواصلاتی راستوں پر تسلط قائم کرنے کے مترادف قرار نہیں دیا جا سکتا۔
مواصلاتی شاہراہوں کی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے عملی اقدامات کے ساتھ ساتھ واقعات کے بارے میں درست، شفاف اور مستند معلومات فراہم کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ حقائق کی مستند انداز میں وضاحت محدود واقعات کو دہشت گرد گروہوں کے تبلیغاتی ہتھیار میں تبدیل ہونے سے روک سکتی ہے۔
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