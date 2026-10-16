سعودی عرب کو یمن میں شہریوں کے قتل کا جواب دینا پڑے گا، انصار اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد الفرح نے کہا کہ سعودی عرب کی جنگ، محاصرے اور یمنی عوام کو خوراک، ادویات اور بیرون ملک علاج کے لیے سفر کی سہولت سے محروم رکھنے کے نتیجے میں 14 لاکھ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد یمن کے خلاف جنگ کے انسانی نتائج کا ذمہ دار ہے۔ الفرح کے مطابق، سعودی عرب کے ساتھ کئی سال سے جاری جنگ کے دوران فضائی حملوں اور بمباری کے نتیجے میں بھی 3 لاکھ یمنی شہری جاں بحق ہوچکے ہیں۔
محمد الفرح نے سعودی اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے زور دیا کہ اسے یمن کے خلاف جنگ ختم کرنی چاہیے، بصورت دیگر اسے جنگ کے تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یمن کے خلاف جنگ کے تمام پہلوؤں کی جامع، غیر جانب دار اور آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کی جائیں تاکہ انسانی نقصانات کی ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے۔
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