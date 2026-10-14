یمن کے میزائل حملے؛ ریاض میں چار افراد زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج کی جانب سے داغے گئے کروز میزائلوں کو فضا میں روکنے کے بعد ان کا ملبہ ریاض کے بعض علاقوں میں گرا۔
رپورٹ کے مطابق، ان حملوں کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے جبکہ 15 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا۔ خبر میں ان حملوں کو سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے خلاف برسوں سے جاری محاصرے اور فوجی کارروائیوں کے جواب میں کی جانے والی کارروائی قرار دیا گیا ہے۔
اس سے قبل عرب ذرائع ابلاغ نے ریاض کے شمالی علاقوں، ظہران میں آرامکو کی تنصیبات کے قریب، شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے اور ریاض کی آئل ریفائنری کے اطراف شدید دھماکوں کی آوازیں سنے جانے کی اطلاعات دی تھیں۔
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