2002 کے بعد امریکی بانڈز کا بدترین زوال

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عالمی بانڈ مارکیٹ میں فروخت کا سلسلہ تیز ہوگیا اور جمعرات کو امریکی 10 سالہ ٹریژری بانڈز کی شرح منافع 5.34 فیصد تک پہنچ گئی، جو 2002 کے بعد بلند ترین سطح ہے۔
قرض لینے کی لاگت میں اضافہ صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ فرانس، برطانیہ اور جاپان کے سرکاری بانڈز کی شرح منافع بھی ان سطحوں تک پہنچ گئی ہے جو حالیہ برسوں میں کم ہی دیکھی گئی ہیں۔ اس صورتحال نے حکومتوں کے مالی وسائل، اسٹاک مارکیٹ اور کریڈٹ پر مزید دباؤ ڈال دیا ہے۔
امریکی 10 سالہ ٹریژری بانڈز عالمی معیشت میں قرض لینے کی لاگت کے تعین کے اہم پیمانوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کی شرح منافع میں اضافہ حکومتوں، کمپنیوں اور گھرانوں کے لیے مالی اخراجات بڑھا سکتا ہے۔
روئٹرز کے مطابق، رواں سال کی تیسری سہ ماہی میں بانڈ مارکیٹ کو گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران فروخت کے شدید ترین ادوار میں سے ایک کا سامنا رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافے، توانائی کی لاگت اور حکومتوں کی مالی صورتحال سے متعلق خدشات کو اس رجحان کے اہم عوامل قرار دیا گیا ہے۔
فرانس میں حکومتی بجٹ کی صورتحال سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات نے ملکی بانڈز پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔
برطانیہ میں نیز طویل مدتی بانڈز کی شرح منافع بلند سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ جاپانی مارکیٹ میں بھی سرکاری بانڈز کی شرح منافع میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
توانائی کی قیمتوں میں اضافہ بھی سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا ایک اہم سبب ہے۔ تیل کی قیمتوں کا بلند سطح پر برقرار رہنا مہنگائی کے دباؤ میں اضافہ کر سکتا ہے اور مرکزی بینکوں کے لیے مالیاتی پالیسی کی سمت طے کرنا مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔
ایسے حالات میں امریکی ٹریژری بانڈز کی شرح منافع میں اضافہ ڈالر سے منسلک اثاثوں کی کشش بڑھا سکتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی مالی اخراجات اور اسٹاک جیسے زیادہ خطرے والے اثاثوں کی قدر پر بھی دباؤ بڑھتا ہے۔
روئٹرز نے مارکیٹ ماہرین کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ حالیہ عرصے میں بانڈز کی شرح منافع میں اضافہ لازماً کسی ایک عامل کا نتیجہ نہیں، بلکہ سرمایہ کاروں کی پوزیشن میں تبدیلی، پالیسی شرح سود، حکومتوں کی مالی صورتحال سے متعلق خدشات اور توانائی کی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیاں بیک وقت اس رجحان میں کردار ادا کر رہی ہیں۔
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