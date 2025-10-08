لبنان پر صہیونی حملوں کا سلسلہ جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈرون نے آدھی رات سے صبح کے ابتدائی گھنٹوں تک ہولا سٹی پر چار مسلسل حملے کیے۔ پہلا حملہ صوتی بم کے ذریعے کیا گیا، جس کے بعد ڈرون نے سٹی کے ایک کیفے کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد تین مزید مسلسل حملے کیے گئے۔
یہ کشیدگی اسرائیل کے بار بار لبنان کے سرحدی دیہات اور قصبوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کے سلسلے کا حصہ ہے۔ صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں کشیدگی ختم کرنے کے معاہدے کی ہزاروں بار خلاف ورزی کی ہے۔
المیادین کی رپورٹ کے مطابق، یہ حملے نہ صرف شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ ہیں بلکہ خطے میں موجود کشیدگی اور سیاسی عدم استحکام کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے سلامتی کے اداروں سے فوری تحفظ فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔
