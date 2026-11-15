مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اردن کی ریاستی سلامتی کی عدالت نے اتوار کے روز تین افراد کو گزشتہ ماہ ملک کے مغربی حصے میں واقع صوبۂ کرک کے ایک چرچ پر مسلح حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں سزائے موت سنائی۔
سرکاری خبررساں ایجنسی پترا کے مطابق، ان تینوں افراد کو دہشت گردانہ کارروائیوں کے ارتکاب، جن کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہوئے، اسلحے کے استعمال سے دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کرنے اور ایک دہشت گرد گروہ کے نظریات کی تشہیر کرنے کے الزامات میں مجرم قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ملزم کو دہشت گردانہ کارروائیوں کی مالی معاونت کے الزام میں بھی مجرم قرار دیا گیا ہے۔
یہ حملہ 23 اکتوبر کو چرچ کے اندر نمازِ جنازہ کی تقریب کے دوران پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک اور 34 زخمی ہو گئے تھے۔
اردن کے محکمۂ امنِ عامہ نے اعلان کیا کہ حملے میں ملوث تینوں ملزمان کو 26 اکتوبر کو مشترکہ سرچ آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ سکیورٹی فورسز نے صوبۂ کرک میں ایک متروک مکان میں ان کا سراغ لگایا، تاہم ملزمان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور فورسز پر فائرنگ شروع کر دی۔
یہ کارروائی تینوں ملزمان کی گرفتاری پر ختم ہوئی، جو اس دوران زخمی ہو گئے تھے۔ سکیورٹی فورسز نے ان کے قبضے سے آتشیں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ضبط کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران کوئی بھی سکیورٹی اہلکار زخمی نہیں ہوا۔
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