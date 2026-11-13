مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی نائب وزیرِ صحت نے بتایا ہے کہ بانجھ پن کے مطالعات کے شعبے میں ایران دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے۔
شاہین آخوندزادہ نے گزشتہ ایک دہائی کے حوالہ جاتی اعداد و شمار پر مشتمل چارٹس پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تقریباً کسی دوسرے تخصصی شعبے میں ایران کا شمار پانچ سرِفہرست ممالک میں نہیں ہوتا، تاہم بانجھ پن کے مطالعات کے میدان میں ایران، امریکہ، بھارت اور اٹلی کے ساتھ دنیا میں چوتھے مقام پر ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ نمایاں کامیابی دو بنیادی عوامل کا نتیجہ ہے۔ پہلا عامل مختلف شعبوں کے ماہرین کے درمیان باہمی تعاون ہے، جس میں ماہرینِ امراضِ نسواں، جنین کے ماہرین، ماہرینِ نفسیات، ماہرینِ جینیات اور یہاں تک کہ طبِ روایتی کے شعبے سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں۔ دوسرا عامل سرکاری، نجی اور غیر سرکاری اداروں کے درمیان غیر معمولی ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون ہے۔
نائب وزیرِ صحت نے ہر تحقیقی مقالے کے حوالے جاتی اشاریے (CPP) کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایران میں یہ شرح 9.1 ہے، جسے دیگر شعبوں کے مقابلے میں انتہائی مطلوب قرار دیا جا سکتا ہے۔
آخوندزادہ نے بتایا کہ دنیا بھر میں بانجھ پن سے متعلق تحقیقی مقالات میں سے 72 فیصد کا تعلق طب کے شعبے سے ہے، جبکہ باقی مقالات امیونولوجی (علمِ مدافعت)، فارماکولوجی (علم الادویہ) اور جینیات کے شعبوں سے متعلق ہیں۔
انہوں نے یاد دلایا کہ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز، شہید بہشتی یونیورسٹی، آزاد اسلامی یونیورسٹی، رویان ریسرچ انسٹی ٹیوٹ اور مشہد یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ایران میں اس شعبے کے نمایاں اداروں میں شامل ہیں۔
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