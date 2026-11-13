مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران چیمبر آف کامرس کے ٹرانسپورٹ کمیشن کے سربراہ نے ایران اور ترکی کے درمیان زمینی نقل و حمل اور سامان کی ترسیل و راہداری (ٹرانزٹ) کے راستے میں موجود مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے نجی شعبوں کی تنظیموں کے باہمی تعاون سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔
تہران چیمبر آف کامرس کے تجارتی وفد کی استنبول میں منعقدہ بین الاقوامی ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ نمائش (Logitrans 2026) میں شرکت کے دوسرے روز پیمان سنندجی نے ترکی کی بین الاقوامی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن (UND) کے صدر آلپر اوزل سے ملاقات اور گفتگو کی۔ یہ ملاقات نمائش میں مذکورہ ایسوسی ایشن کے اسٹال پر ہوئی۔
پیمان سنندجی نے ایران اور دیگر ممالک کے درمیان ترکی کے راستے سامان کی نقل و حمل اور تبادلے میں ترک ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کی حمایت اور فعال تعاون کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کی ٹرانسپورٹ تنظیموں کے درمیان باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایران کے چیمبر آف کامرس کی رپورٹ کے مطابق، تہران چیمبر آف کامرس کے ٹرانسپورٹ کمیشن کے سربراہ نے ایران اور ترکی کے درمیان زمینی نقل و حمل اور سامان کی ترسیل و راہداری کے راستے میں موجود مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تہران چیمبر آف کامرس اور اس کا ٹرانسپورٹ کمیشن، ترکی کی بین الاقوامی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ان مسائل اور رکاوٹوں کا جائزہ لینے اور انہیں دور کرنے کے لیے مشترکہ عملی حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں۔
دوطرفہ تعاون کے لیے آمادگی کا اظہار
آلپر اوزل نے بھی دونوں ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ اور ٹرانزٹ کے شعبے میں تعاون کی سابقہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے ایران کے تہران چیمبر آف کامرس اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ ایرانی پیشہ ورانہ اور صنفی تنظیموں کے ساتھ تبادلۂ خیال اور تعاون کے لیے UND کی آمادگی کا اظہار کیا۔
انہوں نے اس شعبے سے وابستہ افراد کے درمیان روابط جاری رکھنے اور دونوں ممالک کے درمیان سامان کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کی ضرورت پر زور دیا۔
اس ملاقات میں ٹرانسپورٹ انڈسٹری کے مشترکہ مسائل پر پیش رفت، ماہر تنظیموں کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے اور ایران و ترکی کے درمیان تجارتی تبادلے اور ٹرانزٹ کے عمل کو مزید آسان اور رواں بنانے کے لیے ممکنہ حل کا جائزہ لینا بھی ضروری قرار دیا گیا۔
واضح رہے کہ تہران چیمبر آف کامرس کا تجارتی وفد ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کی صنعت کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے، اس شعبے کی جدید ترین خدمات اور ٹیکنالوجیز سے آگاہی حاصل کرنے اور تجارتی و پیشہ ورانہ روابط کو فروغ دینے کے مقصد سے استنبول میں منعقدہ Logitrans 2026 نمائش میں شریک ہوا ہے۔
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