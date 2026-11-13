مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات (ITU) کی فنی اور غیر سیاسی حیثیت برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران کے مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کے جامع جائزے کی درخواست پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔
وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے مہر نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سید ستار ہاشمی نے دوحہ میں عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات (ITU) کی 2026ء کی مختار سربراہی کانفرنس (PP-26) کے تیسرے روز کے موقع پر اس ادارے کے سیکرٹری جنرل بوگدان مارٹن سے ملاقات کی۔
اس ملاقات میں انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے اس ادارے کی سرگرمیوں، اجلاسوں اور مطالعاتی گروپوں میں فعال شرکت کی سابقہ تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے رکن ممالک کے درمیان فنی تعاون اور تجربات کے تبادلے کو جاری رکھنے پر زور دیا۔
وزیر مواصلات نے اس موقع پر بوگدان مارٹن کو عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر دوبارہ منتخب ہونے پر مبارک باد پیش کی اور ان کے نئے دورِ ذمہ داری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ دور میں سیکرٹری جنرل کی حمایت اور تعمیری روابط، باہمی اعتماد اور فنی و تخصصی تعاون کے فروغ کی بنیاد پر اسلامی جمہوریہ ایران اور اس ادارے کے درمیان تعاون مزید وسعت اختیار کرے گا۔
ہاشمی نے مزید ایران کے خلاف امریکہ اور صیہونی حکومت کے فوجی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اقدامات کی مذمت کی، جن کے نتیجے میں عام شہری جاں بحق ہوئے اور مواصلاتی بنیادی ڈھانچے سمیت دیگر شہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔
انہوں نے ممالک کی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام اور بین الاقوامی انسانی قانون کے اصولوں کی پابندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اقدامات کی تکرار روکنے اور عام شہریوں کی جان و سلامتی کے تحفظ کے لیے ذمہ دارانہ مؤقف اختیار کرے۔
انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر قائم تخصصی اداروں، بالخصوص عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کی غیر سیاسی حیثیت برقرار رکھنا، ممالک کے درمیان فنی اور سائنسی تعاون کے تسلسل کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان اداروں کے فرائض کو سیاسی رنگ دینے سے ان کی افادیت اور ساکھ متاثر ہوتی ہے۔
وزیر مواصلات نے ادارے کی سرگرمیوں کی غیر جانب داری اور فنی حیثیت کے تحفظ میں سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے ہوئے ٹیکنالوجی ڈپلومیسی کے راستے کو جاری رکھنے اور تخصصی و پیشہ ورانہ روابط کے ذریعے معاملات کی پیروی کی ضرورت پر زور دیا۔
مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کے نقصانات کا جائزہ اور تعمیرِ نو؛ ایران کا مطالبہ
ہاشمی نے مزید 10 اگست 2026ء کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کو بھیجے گئے خط کا حوالہ دیا، جس میں ملک کے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات بیان کی گئی تھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس درخواست پر نتیجہ حاصل ہونے تک عمل درآمد کی پیروی جاری رکھی جائے۔
انہوں نے نقصانات کا جامع جائزہ لینے، تعمیرِ نو کی ترجیحات کی نشاندہی کرنے اور متاثرہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی و تعمیرِ نو کے لیے فنی سفارشات پیش کرنے کو ایران کے اہم مطالبات میں شمار کیا۔ انہوں نے اس معاملے کو ایشیا و بحرالکاہل کے علاقائی دفتر کے حوالے کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے ادارے کے سیکرٹریٹ کی جانب سے اس کی مسلسل پیروی کی ضرورت پر زور دیا۔
قرارداد 1436 پر عمل درآمد میں غیر جانب دارانہ جائزے پر زور
وزیر مواصلات نے قرارداد 1436 پر عمل درآمد سے متعلق بھیجے گئے تجزیاتی خط کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ رکن ممالک کے مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ جامع، غیر جانب دارانہ اور قابلِ تصدیق شواہد پر مبنی ہونا چاہیے اور اس میں ایران کے مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات بھی شامل کیے جائیں۔
ہاشمی نے زور دیا کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں فنی اثرات اور نتائج پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے اور واقعات کی ذمہ داری کسی پر عائد کرنے یا قانونی مؤقف اختیار کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ قرارداد 1436 سے متعلق رپورٹ میں استعمال ہونے والے طریقۂ کار کی مدد سے ایران کے ٹیلی مواصلاتی اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا فنی جائزہ لیا جائے اور فنی معاونت و صلاحیت سازی کی حمایت فراہم کرنے کے امکان کا بھی جائزہ لیا جائے۔
انہوں نے آخر میں ادارے کی ساکھ برقرار رکھنے اور تمام رکن ممالک کے تحفظات کا مناسب انداز میں جائزہ لینے کے لیے منصفانہ، غیر جانب دارانہ اور فنی اصولوں پر مبنی طرزِ عمل کو ضروری قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ سیکرٹری جنرل کی حمایت سے اسلامی جمہوریہ ایران اور عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کے درمیان تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔
ایران کے فنی مطالبات پر پیش رفت اور تعاون کے فروغ کا خیرمقدم؛ سیکرٹری جنرل آئی ٹی یو
عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کے سیکرٹری جنرل بوگدان مارٹن نے بھی وزیر مواصلات کی جانب سے پیش کیے گئے خیالات اور تجاویز کا خیرمقدم کرتے ہوئے اس ادارے کی سرگرمیوں اور پروگراموں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فعال شرکت کی اہمیت پر زور دیا اور ادارے کے تخصصی فرائض کے دائرہ کار میں پیش کیے گئے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹریٹ کی آمادگی کا اظہار کیا۔
انہوں نے ملک کے مواصلاتی اور نشریاتی بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کے جائزے سے متعلق ایران کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے کی ماہرین اور فنی ذرائع کے ذریعے پیروی کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور ادارے کے سیکرٹریٹ کے درمیان روابط سے دوطرفہ تعاون مضبوط ہوگا اور باہمی اتفاقِ رائے سے طے پانے والے معاملات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔
واضح رہے کہ عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کی مختار سربراہی کانفرنس 9 سے 27 نومبر 2026ء (18 آبان سے 6 آذر 1405 ہجری شمسی) تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ یہ کانفرنس عالمی ادارہ برائے ٹیلی مواصلات کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اور پالیسی ساز فورم ہے، جو ہر چار سال بعد رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے منعقد ہوتا ہے اور اس ادارے کی آئندہ حکمتِ عملی اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔
ایران کے وزیر مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سید ستار ہاشمی ٹیکنالوجی ڈپلومیسی کو مضبوط بنانے، دوطرفہ اور کثیرالجہتی تعاون کو فروغ دینے اور اس بین الاقوامی اجلاس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مفادات کی پیروی کے مقصد سے ایک وفد کی سربراہی کرتے ہوئے دوحہ پہنچے ہیں۔
اس دورے کے اہم پروگراموں میں مختلف ممالک کے وزرائے مواصلات اور اعلیٰ حکام کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں اور مواصلات و جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لینا شامل ہے۔
آپ کا تبصرہ