مہر خبررساں ایجنسی، ثقافتی ڈیسک: رسول اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم السلام مخصوصا اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور آپ کی مظلومیت سے انسان غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ مدینہ بابا کے چاہنے والوں اور محبت کا دعوی کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد بنی کریم کی چہیتی بیٹی کو اتنا غم کیوں سہنا پڑا۔
حجۃ الاسلام حامد کاشانی نے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں اپنے خطاب میں واقعۂ فاطمیہ کے تاریخی اور سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سوال کا جواب دیا کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کے مقام و منزلت سے آگاہ ہونے کے باوجود مدینہ کے لوگوں نے آپؑ پر ہونے والے ظلم کے خلاف خاموشی کیوں اختیار کی؟
فاطمیہ؛ ایک ایسے معاشرے کی داستان جو حق کو جانتا تھا مگر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ واقعۂ فاطمیہ، مکتبِ امامیہ کے بنیادی اعتقادی مباحث میں سے ایک اور رسول اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد سے ظہورِ امام زمانہؑ تک پیش آنے والے اہم ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس واقعے میں اعتقادی اور تاریخی پہلوؤں کے علاوہ اسلامی معاشرے کے لیے بہت سے اہم اسباق موجود ہیں، جن میں سب سے اہم حق کو پہچاننے اور اس کے دفاع میں کھڑے ہونے کے درمیان فرق ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ واقعۂ فاطمیہ میں مدینہ کے لوگوں کی خاموشی کی وجہ حضرت فاطمہ زہراؑ کے مقام و مرتبے سے ناواقفیت تھی، حالانکہ اس واقعے کی وضاحت صرف لوگوں کی لاعلمی سے نہیں کی جاسکتی۔ واقعۂ کربلا میں ممکن ہے کہ امام حسینؑ کے مقابل آنے والے بعض افراد واقعی آپؑ کی شخصیت اور مقام سے واقف نہ ہوں، کیونکہ رسول اکرم ﷺ کی رحلت کو تقریباً پچاس سال گزر چکے تھے اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ شام میں بھی بعض لوگ امام حسینؑ کے مقام و مرتبے سے ناواقف تھے۔
انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ روز عاشورا امام حسینؑ نے اپنے مقابل موجود لوگوں سے فرمایا کہ اگر وہ آپؑ کی بات قبول نہیں کرتے تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جنہیں وہ خود معتبر سمجھتے ہیں کہ کیا آپؑ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یا نہیں۔ اسی طرح شام میں ایک بوڑھے شخص نے امام سجادؑ کی توہین کی تو آپؑ نے اہل بیتؑ کے بارے میں قرآن کی آیات تلاوت فرمائیں، جس کے بعد وہ شخص حقیقت کو سمجھ گیا اور رونے لگا۔
حجۃ الاسلام کاشانی کے مطابق، اگر کسی معاشرے کا مسئلہ لاعلمی ہو تو اس کا حل آگاہی فراہم کرنا ہے، لیکن جب کوئی شخص حقیقت جاننے کے باوجود اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو صورت حال زیادہ پیچیدہ ہوجاتی ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر خود کو غافل رکھتا ہے، اسے بیدار کرنا محض آواز بلند کرنے سے ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے معاشرے کی اصلاح کہیں زیادہ مشکل ہے جو حق کو پہچانتا ہو لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس کے مطابق عمل کرنے سے گریز کرتا ہو۔
معاشرتی اصلاح کے لیے صرف شرعی احکام جاننا کافی نہیں
انہوں نے کہا کہ معاشرتی مسائل کے تجزیے میں حرام اور منکر، اسی طرح واجب اور معروف کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی کام شرعی اعتبار سے حرام ہو لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اسے برا اور ناپسندیدہ عمل نہ سمجھا جاتا ہو۔ اسی طرح کوئی کام واجب اور قابلِ قدر ہو لیکن معاشرے میں اسے معروف اور اچھا عمل تسلیم نہ کیا جاتا ہو۔
اگر لوگ کسی کام کو برا نہیں سمجھتے تو اس کے حرام ہونے کے باوجود اسے آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کسی واجب کام کو اہمیت نہیں دیتے تو اسے انجام دینے کی ترغیب بھی پیدا نہیں ہوتی۔ لہٰذا معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف شرعی احکام بیان کرنا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اچھائی کو معروف اور برائی کو منکر کی حیثیت سے معاشرے میں رائج کیا جائے اور لوگوں میں ان کے حوالے سے حساسیت پیدا ہو۔
انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے کوئی شخص کیمرے کے سامنے کسی بچے کی توہین یا اس کے ساتھ برا سلوک کرنے سے گریز کرے، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اسی شخص سے کوئی دوسرا اخلاقی یا معاشرتی طور پر غلط کام سرزد ہو جائے، کیونکہ اس کے ذہن میں اس عمل کی برائی واضح نہیں ہوئی ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کے ذہن میں والدین اور استاد کا احترام ایک معاشرتی قدر کے طور پر راسخ نہ ہو تو وہ ان کی توہین کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔
انہوں نے امیرالمؤمنین امام علیؑ کی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپؑ پر اعتراض کیا کہ آپ معاویہ کی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مختلف سہولتوں اور وسائل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ درحقیقت اس شخص نے غلط طرزِ عمل سے اجتناب کرنے پر آپؑ کی تعریف کرنے کے بجائے آپؑ کو اسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب معاشرہ معروف اور منکر کی حدود کو درست طور پر پہچاننے سے محروم ہو جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ واقعۂ فاطمیہ میں مدینہ کے لوگ حضرت فاطمہ زہراؑ کے مقام و مرتبے سے ناواقف نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپؑ رسول خدا ﷺ کی دختر ہیں اور آپؑ کو رسول اکرم ﷺ کے نزدیک خصوصی مقام حاصل ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنی 23 سالہ رسالت کے دوران مختلف مواقع پر حضرت فاطمہ زہراؑ کی عظمت اور مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کیا تھا۔
انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص نے مسجد نبوی کے صحن میں موجود درخت سے خود کو باندھ رکھا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہو جاتی، وہ وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ حضرت فاطمہ زہراؑ نے اس شخص کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ رسول خدا ﷺ کے علاوہ کوئی اسے نہ کھولے۔ جب پیغمبر اکرم ﷺ تشریف لائے تو فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ فاطمہؑ میرا ہی وجود ہیں؟ فاطمہؑ جو کام کرتی ہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کیا ہو۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کے سامنے حضرت فاطمہ زہراؑ کا مقام واضح کر دیا تھا۔
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ جب حضرت فاطمہ زہراؑ مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائیں تو آپؑ اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل تھا۔ آپؑ نے ایک آہ بھری تو مسجد میں موجود تمام لوگ رونے لگے۔ اس ردعمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ ان کے سامنے کون سی عظیم شخصیت موجود ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اپنے جذبات اور بے اعتنائی کو آسانی سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے جو بظاہر آپؑ کی حمایت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ رسول خدا ﷺ کی دختر کی بے حرمتی کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا۔
خواہشات نفس انسان کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے سے روکتی ہیں
انہوں نے کہا کہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی شرعی یا اخلاقی حکم کا علم رکھنے کے باوجود انسان اس پر عمل نہیں کرتا۔ کون نہیں جانتا کہ غیبت اور تہمت بری چیزیں ہیں؟ کتنے لوگ نماز شب اور دیگر واجبات کی اہمیت سے واقف نہیں؟ اس کے باوجود بعض اوقات یہی لوگ ان اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کی حرمت سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔
ان کے مطابق اس کی ایک اہم وجہ خواہشاتِ نفس ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ کوئی کام حرام ہے، لیکن اس کی اندرونی خواہشات اسے اسی کام کی طرف لے جاتی ہیں۔ غصہ، شہوت اور لالچ انسان کو ایسے رویوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں جن کا تصور بھی دوسروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح مالی اور دنیاوی مفادات کی خاطر بھی بعض لوگ اپنی معلومات اور اصولوں کے برخلاف عمل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
انہوں نے وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مقصد خداوند متعال کا کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں، کیونکہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے احکام اور ممانعتیں خود انسان کی بھلائی اور اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہیں۔ عبادت بھی محض ظاہری اعمال کا مجموعہ نہیں، بلکہ اسے بتدریج انسان کے اندر خواہشاتِ نفس کے مقابلے کی طاقت پیدا کرنی چاہیے۔
انہوں نے قرآن کریم کی آیت إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ جب انسان گناہ کے قریب پہنچے تو اس کے اندر اسے روکنے کی قوت موجود ہو۔ اگر کوئی شخص غصے کے وقت خود پر قابو نہ رکھ سکے اور غلط کام کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس کرے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کی اندرونی قوت ابھی مطلوبہ حد تک مضبوط نہیں ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ روایات میں عقل اور جہل کے لشکروں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر انسان کی عقلانی اور رحمانی قوتیں مضبوط نہ ہوں تو وہ خواہشات اور وسوسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس طرح دو پہلوانوں میں سے ایک طاقت ور اور دوسرا کمزور ہو تو طاقت ور پہلوان غالب آجاتا ہے، اسی طرح انسان کو عبادت اور خود احتسابی کے ذریعے اپنی عقل اور ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ فیصلہ سازی کے وقت خواہشاتِ نفس اس پر غالب نہ آسکیں۔
اہل مدینہ حق کو جانتے تھے لیکن اس کے دفاع کی قیمت ادا کرنے پر تیار نہ تھے
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ جب ہم ان نکات کی روشنی میں واقعۂ فاطمیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کے لوگ حضرت فاطمہ زہراؑ کے مقام، حرمت اور رسول خدا ﷺ کے نزدیک آپؑ کی حیثیت سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود وہ واقعات پیش آئے۔ اس لیے اس خاموشی کے دیگر اسباب کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔
انہوں نے ان اسباب میں سے ایک کو مفاد اور نقصان کا حساب قرار دیتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمہ زہراؑ کا دفاع کرنے سے بہت سے لوگوں کو کوئی مادی یا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ اس کی ایک مثال ام سلمہؑ کے بارے میں نقل ہونے والی روایت ہے کہ امیرالمؤمنین امام علیؑ کا دفاع کرنے کی وجہ سے انہیں بیت المال کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس طرح کے اقدامات دوسروں کے لیے واضح پیغام تھے کہ حق کا دفاع کرنے کی ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ انسان مختلف حالات میں اپنے سامنے موجود اخراجات اور فوائد کا حساب لگاتا ہے، اسی لیے حالات بدلنے کے ساتھ کسی تحریک یا مقصد کے ساتھ لوگوں کی وابستگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 300 تھی، جبکہ جنگ حنین میں یہ تعداد 10 ہزار سے تجاوز کر گئی تھی۔ ان دونوں مواقع کے درمیان ایک فرق لوگوں کے محرکات اور ان کے مفادات کا حساب بھی تھا۔ تاہم زیادہ تعداد لازماً ثابت قدمی کی علامت نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن کریم نے جنگ حنین کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ مسلمانوں کی کثرتِ تعداد انہیں پسپائی سے نہ بچا سکی۔
انہوں نے مزید کہا کہ معاشرتی معاملات میں بھی یہی اصول کارفرما ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص جانتا ہو کہ ایک کام اس پر واجب ہے، لیکن دشواری، تھکاوٹ، آرام طلبی یا نتائج کے خوف سے اسے انجام نہ دے۔ بعض افراد ابتدا میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، لیکن مشکلات کا سامنا ہونے پر ان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں مسئلہ لاعلمی نہیں بلکہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی قیمت ادا نہ کرنا ہے۔
ان کے مطابق واقعۂ فاطمیہ میں بھی معاشرہ حضرت فاطمہ زہراؑ کو پہچانتا تھا، لیکن آپؑ کی شناخت اور مقام سے واقف ہونا اس بات کی ضمانت نہیں تھا کہ تمام لوگ حق کے دفاع کے لیے قربانی دینے پر آمادہ ہوں گے۔
حق کے دفاع کے لیے عملی نمونوں کی ضرورت ہے
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ واقعۂ فاطمیہ کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کا موجود ہونا ضروری ہے جو مختلف سطحوں پر آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے عملی نمونہ بنیں۔ کسی سماجی تحریک میں صرف مرکزی شخصیت کا میدان میں موجود ہونا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ عام لوگ بعض اوقات اپنے اور اس شخصیت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس جیسا کردار ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ اور امیرالمؤمنین امام علیؑ اپنی اپنی جگہ عظیم ترین نمونے ہیں، لیکن معاشرے کے عام افراد کو ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کے لیے مختلف سطحوں پر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے قریب ہوں اور اپنے عملی کردار سے ثابت کریں کہ حق کے راستے میں استقامت ممکن ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ امیرالمؤمنینؑ نے ایسا کیا تھا تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم کہاں امیرالمؤمنینؑ جیسے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں درمیانی درجے کے عملی نمونوں کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ معاشرے کو ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اپنے دائرۂ اثر میں آگے بڑھیں اور دوسروں کو بھی حرکت میں لائیں۔
انہوں نے تاریخ سے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب عبیداللہ بن زیاد نے مسجد کوفہ میں امام حسینؑ کی توہین کی تو وہاں موجود بہت سے لوگوں نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی باتیں غلط ہیں، لیکن نتائج کے خوف سے اعتراض کرنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ ایسے میں عبداللہ بن عفیف، جنہوں نے جنگ جمل اور صفین میں اپنی بینائی کھو دی تھی، کھڑے ہوئے اور عبیداللہ بن زیاد کو جواب دیا۔ انہوں نے جسمانی معذوری اور خطرات کے باوجود خاموشی اختیار نہیں کی اور ان کے اس اقدام نے مجلس کا ماحول بدل دیا۔
اسی طرح تاریخی روایات کے مطابق حجر بن عدی بھی امیرالمؤمنینؑ کے خلاف ہونے والی نازیبا باتوں اور غلط رویوں پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ بعض اوقات معاشرتی مقام اور صلاحیت رکھنے والا ایک شخص جب پہل کرتا ہے تو دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ بہت سے لوگ حقیقت جانتے ہیں لیکن انتظار کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا پہلے قدم اٹھائے۔ جب کوئی شخص پیش قدمی کرتا ہے تو دوسرے بھی اس کا ساتھ دینے کی ہمت پیدا کر لیتے ہیں۔
حجۃ الاسلام کاشانی نے حضرت فاطمہ زہراؑ کے گھر پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امیرالمؤمنینؑ نے اس موقع پر جعفر اور حمزہ کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر حمزہ یا میرے بھائی جعفر زندہ ہوتے تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شخصیات امیرالمؤمنینؑ کے مقام کی حامل تھیں، بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ ایسے افراد کی موجودگی بھی اہم ہوتی ہے جو اپنی صلاحیت اور مقام کے مطابق حق کے دفاع میں کردار ادا کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ واقعۂ کربلا میں بھی جب امام حسینؑ کا گھوڑا خالی زین کے ساتھ خیموں کی طرف واپس آیا تو اہل بیتؑ کے نوحوں میں جن ناموں کا ذکر سنائی دیتا ہے، ان میں جعفر کا نام بھی شامل ہے، حالانکہ وہ کربلا سے کئی سال پہلے شہید ہو چکے تھے۔ یہ یاد دہانی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ایسے افراد کی عدم موجودگی کس قدر محسوس کی جا رہی تھی جو اپنے مقام پر رہتے ہوئے حق کے دفاع میں کردار ادا کر سکتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ حق کے دفاع کے لیے صرف مرکزی اور عظیم شخصیات کی موجودگی کافی نہیں، بلکہ معاشرے کو عمار، جعفر اور حجر جیسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف سطحوں پر ایسے لوگ موجود ہونے چاہییں جو اپنی صلاحیت اور مقام کے مطابق ذمہ داری قبول کریں۔ اگر ایسے افراد موجود نہ ہوں تو حق معاشرے میں اجنبی ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ بھی رفتہ رفتہ میدان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
ہر شخص اپنے دائرۂ اثر میں حق کے دفاع کا ذمہ دار ہے
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ واقعۂ فاطمیہ کا ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی استطاعت اور دائرۂ اثر کے مطابق ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ ہر کسی سے یہ توقع نہیں کہ وہ امیرالمؤمنینؑ یا حضرت فاطمہ زہراؑ کے مقام پر ہو، لیکن ہر شخص اپنے خاندان، دوستوں، کام کی جگہ، محلے، شہر اور معاشرتی ماحول میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے اور وسیع پیمانے کے اقدام کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی، حالانکہ حق کا دفاع کرنے کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی بہت بڑا کام کیا جائے۔ ایک شخص اپنے خاندان میں کسی غلط رویے کو روک سکتا ہے، دوسرا دوستوں کے درمیان حق کی حمایت کر سکتا ہے اور کوئی تیسرا اپنے معاشرتی ماحول میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہی چھوٹے اقدامات مل کر معاشرے کو خاموشی اور بے حسی سے بچا سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ واقعۂ فاطمیہ میں صرف امیرالمؤمنینؑ اور حضرت فاطمہ زہراؑ ہی میدان میں موجود نہیں تھے بلکہ ایک پورا معاشرہ موجود تھا، جس کا ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق ردعمل ظاہر کر سکتا تھا۔ لیکن جب لوگ خوف، آرام طلبی یا مفادات کے حساب کتاب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حق تنہا رہ جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بعض اوقات اپنی عزت، سماجی مقام اور حیثیت کو محفوظ رکھنے کے نام پر بھی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ اپنی عزت کا خیال رکھیں، اپنا مقام محفوظ رکھیں اور ان معاملات میں مداخلت نہ کریں، لیکن اس طرح کی نصیحت کا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت بچانے کے لیے حق سے دست بردار ہو جائیں۔ امام حسینؑ کو بھی اسی طرح کی صورت حال کا سامنا تھا۔ آپؑ چاہتے تو اپنے مقام اور ظاہری سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم کے خلاف قیام سے گریز کر سکتے تھے، لیکن آپؑ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ذاتی حیثیت کو محفوظ رکھنے کے لیے حق کو چھوڑ دینا کوئی قابلِ قدر عمل نہیں۔
انہوں نے کہا کہ امام حسینؑ کے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی بہت سے لوگ آپؑ کے ساتھ نہیں آئے۔ جب آپؑ نے مدینہ سے روانگی اختیار کی تو بنی ہاشم اور آپؑ کے بہت سے قریبی رشتہ دار مدینہ ہی میں رہ گئے اور آپؑ کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خاندانی قربت اور امام کے مقام سے آگاہی بھی تنہا حق کے راستے میں ثابت قدمی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔
ان کے مطابق اگر معاشرے میں مظلوم پر ظلم کو روکنا اور حق کو دبنے سے بچانا مقصود ہو تو صرف عظیم شخصیات اور مرکزی رہنماؤں کی موجودگی کافی نہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری اور استطاعت کے مطابق کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر لوگ خاموش رہیں اور اپنی ذمہ داری قبول نہ کریں تو حق پامال ہو سکتا ہے۔
فاطمیہ حق کے دفاع میں اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی ہے
حجۃ الاسلام کاشانی نے کہا کہ واقعۂ فاطمیہ کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کو حق کی شناخت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ حق کو پہچاننا عمل کی ابتدا ہے، اس کا متبادل نہیں۔ جو معاشرہ حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اس کے دفاع کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں بڑے سے بڑے ظلم کے سامنے بھی خاموشی اختیار کر لے۔
انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات تکرار ہونے سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی اندرونی قوت کو مضبوط کیا جائے، معاشرے میں معروف اور منکر کی اہمیت کو زندہ رکھا جائے اور ایسے عملی نمونوں کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے جو حساس مواقع پر پیش قدمی کر سکیں اور دوسروں کو بھی غلط رویوں کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایسا نہ ہو تو ممکن ہے معاشرے کے تمام لوگ حقیقت کو جانتے ہوں لیکن کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حق اجنبی ہو جاتا ہے اور معاشرہ آگاہی رکھنے کے باوجود انحراف کے سامنے خاموش رہتا ہے۔
حجۃ الاسلام کاشانی نے آخر میں امیرالمؤمنین امام علیؑ کے ان ارشادات کا ذکر کیا جن میں آپؑ نے ان مصائب کا تذکرہ کیا جو آپؑ نے برداشت کیے اور فرمایا کہ کسی نے میری طرح ان مصائب کو نہیں دیکھا اور نہ برداشت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیرالمؤمنینؑ ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے گریہ فرماتے تھے۔ اسی طرح آپؑ سے نقل ہوا ہے کہ قیامت کے دن آپؑ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داد خواہی کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی شکایت کریں گے۔
انہوں نے امام صادقؑ کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، وہ محسن بن علیؑ کا معاملہ ہوگا۔ ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعۂ فاطمیہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے آثار تاریخ میں باقی ہیں اور جس کی داد خواہی قیامت تک جاری رہے گی۔
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