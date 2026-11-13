مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب کی مشرق سے مغرب تک تیل منتقل کرنے والی پائپ لائن کے پمپنگ اسٹیشن نمبر 7 پر دوبارہ ڈرون حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یمنی مسلح افواج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی مشرق سے مغرب تک تیل کی ترسیل کرنے والی پائپ لائن کے پمپنگ اسٹیشن نمبر 7 کو ایک ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی کامیابی سے مکمل ہوئی اور ڈرون اپنے ہدف پر لگا۔
اس سے چند گھنٹے قبل بھی یمنی مسلح افواج نے ریاض میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کو ڈرون حملے کا نشانہ بنانے کی اطلاع دی تھی۔
سعودی عرب کی مشرق سے مغرب تک تیل منتقل کرنے والی پائپ لائن ملک کے اہم تزویراتی راستوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے مشرقی علاقوں سے تیل بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع بندرگاہ ینبع تک پہنچایا جاتا ہے۔ آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کی آمدورفت محدود ہونے کی صورت میں اس پائپ لائن کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔
یمنی مسلح افواج نے گزشتہ چند روز کے دوران سعودی عرب کے تیل اور اقتصادی ڈھانچے کو متعدد حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔
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