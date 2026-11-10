مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لندن میں امریکی سفارت خانے کے باہر جنگ مخالف کارکنوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور برطانیہ میں مقیم ایرانی شہریوں نے مظاہرہ کیا اور ایران کے خلاف واشنگٹن کی فوجی دھمکیوں کی مذمت کی۔
مظاہرین لندن کے علاقے نائن ایلمز میں جمع ہوئے اور ایران کے پرچموں کے ساتھ ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ’’ایران سے ہاتھ اٹھاؤ‘‘ اور ’’جنگ نامنظور‘‘ جیسے نعرے درج تھے۔ انہوں نے واشنگٹن اور اسرائیلی حکومت کی معاندانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مزید فوجی کارروائیاں خطے میں عدم استحکام کو گہرا اور وسیع تر جنگ کے خطرے کو بڑھا دیں گی۔
یہ مظاہرہ اسٹاپ دی وار کولیشن اور کیمپین فار نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ (CND) کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں برطانیہ میں مقیم درجنوں ایرانی شہریوں نے بھی شرکت کی۔
کیمپین فار نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ نے اپنے احتجاجی بیان میں ایران کے جزیرے قشم پر امریکہ کے حالیہ حملے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نئی دھمکیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کی جانب سے جاری جنگ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔
مہم کے منتظمین نے ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی جنگ کے سیاسی اور بین الاقوامی اثرات کی جانب بھی توجہ دلائی اور امریکہ کے وسط مدتی کانگریسی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی خراب کارکردگی کو فوجی جارحیت کے خلاف عوامی مخالفت میں اضافے سے جوڑا۔ انہوں نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس جنگ کی حمایت واپس لے۔
مظاہرین نے برطانوی وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح طور پر اعلان کریں کہ برطانیہ کے فوجی اڈے، بالخصوص آر اے ایف فیئر فورڈ اور ڈیاگو گارسیا، ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔
انہوں نے اسرائیل کے لیے مغربی ممالک کی فوجی حمایت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی اور خطے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں عالمی سطح پر اس کی مذمت میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔
یہ مظاہرہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب برطانیہ میں ایران کے خلاف جاری جنگ اور امریکی کارروائیوں میں برطانوی فوجی تنصیبات کے ممکنہ استعمال میں ملک کے کردار پر بحث شدت اختیار کر رہی ہے۔
اس سے قبل برطانوی وزیراعظم نے کہا تھا کہ امریکہ کے وسط مدتی کانگریسی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کو پہنچنے والے دھچکے نے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کیا ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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