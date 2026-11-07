مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران کے ترجمان جنرل حسین محبی نے امریکی سینٹکام کے کمانڈر بریڈ کوپر کے بیان کے جواب میں ایک پیغام جاری کیا۔
انہوں نے اپنے پیغام میں طنزیہ انداز میں لکھا کہ بہتر ہوگا کہ آپ یوں کہیں: ’’سینٹکام کے اس پوڈکاسٹ میں، میں وضاحت کروں گا کہ ہم نے اپنے جدید ترین اور کئی ملین ڈالر مالیت کے MQ-1 اور MQ-9 ڈرونز کو کس طرح خودکش ڈرونز میں تبدیل کر دیا!‘‘
یہ بیان امریکی ڈرونز سے متعلق سینٹکام کمانڈر کی جانب سے پوڈکاسٹ ریکارڈ کیے جانے کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
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