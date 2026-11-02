مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے گزرنے والے دو تیل بردار جہازوں میں دھماکوں کی اطلاع دی ہے۔
بیان کے مطابق دونوں تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے پر سفر کرتے ہوئے سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں ان میں دھماکے ہوئے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جہاز سپر ٹینکر تھا، جو غیر مجاز راستے سے گزرنے کے باعث شدید دھماکے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے۔
سپاہ پاسداران کی بحریہ کے مطابق دونوں جہازوں نے اپنے نیویگیشن اور شناختی نظام بند کر رکھے تھے اور امریکی فوج کی حمایت سے آبنائے ہرمز کے غیر مجاز راستے سے خفیہ طور پر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم اس واقعے کے بعد دونوں جہاز اپنی جگہ رک گئے۔
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