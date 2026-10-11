فرانسیسی صدر کی مقبولیت غیر معمولی کمی کے بعد 15 فیصد رہ گئی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سماجی علوم کے ادارے ایپسوس نے انجینئرنگ کے ادارے سِزِی کے تعاون سے ایک نیا سروے کیا ہے، جس کے نتائج کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی مقبولیت کم ہو کر اپنی کم ترین سطح، یعنی 15 فیصد پر پہنچ گئی ہے۔
ایپسوس کی جانب سے اپنی ویب سائٹ پر شائع کردہ چارٹ کے مطابق، اس سروے میں حصہ لینے والے صرف 15 فیصد فرانسیسی شہریوں نے صدر کی حیثیت سے میکرون کی کارکردگی کی تائید کی، جبکہ 82 فیصد نے ان کے فیصلوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ کمی اس ادارے کے ستمبر 2026ء میں کیے گئے گزشتہ سروے میں ریکارڈ ہونے والی 16 فیصد مقبولیت سے بھی کم ہے۔
فرانس میں عوامی عدم اطمینان صرف صدر تک محدود نہیں ہے، بلکہ فرانسیسی وزیر اعظم سباستین لیکورنو کی کارکردگی کی تائید کرنے والوں کی شرح بھی صرف 22 فیصد ہے۔ اس کے برعکس، سروے میں حصہ لینے والے 69 فیصد افراد نے ان کی کارکردگی کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا۔
2027ء کے صدارتی انتخابات کے سروے میں مخالفین آگے
2027ء کے صدارتی انتخابات کے ممکنہ امیدواروں کے حوالے سے اس سروے کے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ جماعت نیشنل ریلی کے سربراہ جورڈن بارڈیلا 34 فیصد حمایت کے ساتھ بدستور سرفہرست ہیں۔ ان کے بعد اس جماعت کے پارلیمانی گروپ کی سربراہ مارین لوپن 32 فیصد حمایت کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ فرانس کے سابق وزیر اعظم ایدوار فیلیپ 20 فیصد ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔
یہ نتائج ادارے اودوکسا۔ماسکاری کے سابقہ سروے سے مطابقت رکھتے ہیں، جسے ٹیلی ویژن نیٹ ورک بی ایف ایم ٹی وی نے شائع کیا تھا۔ اس سروے میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ جون 2026 کے اختتام سے میکرون کی مقبولیت میں 7 فیصد پوائنٹس کی کمی کے بعد ان کی مقبولیت تاریخی طور پر اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ اس سروے میں صرف 18 فیصد شرکاء نے انہیں ایک کامیاب صدر قرار دیا تھا۔
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