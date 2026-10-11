ایران کی صلاحیتوں اور وسائل کا دنیا بھر میں چرچا ہے،جنرل سیاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنرل حبیب الله سیاری نے ایک گفتگو میں دشمن کے بحری جہازوں کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے دوبارہ ایران کے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم ان پر کاری ضرب لگائیں گے۔
ریئر ایڈمرل سیاری نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ہم بے بس نہیں ہیں اور ہمارے پاس ایسی صلاحیتیں اور وسائل موجود ہیں جن کا دنیا بھر میں چرچا ہے، مزید کہا کہ ہم پوری مضبوطی کے ساتھ دفاع کرتے ہیں اور جہاں بھی دشمن کو ضرب لگانے کی ضرورت ہوگی، وہاں کارروائی کریں گے۔
ایرانی فوج کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر نے ایران کے خلاف دشمن کی مسلسل دھمکیوں اور اس کے متعدد معاندانہ اقدامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوگی اور مشکلات برداشت کرے گی، تاکہ اس کی عزت و ناموس، انقلاب اور ایران کی علاقائی سالمیت محفوظ رہے۔
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