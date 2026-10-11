جنوبی یمن میں سعودی عرب سے وابستہ 400 سے زائد جنگجو ہلاک یا زخمی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایک اعلی یمنی عہدیدار نے بتایا کہ سعودی عرب اپنے حمایت یافتہ جنگجوؤں پر بھاری جانی نقصان کے باوجود میدان میں پیش قدمی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ صوبہ لحج کے علاقے رأس العارہ میں اب تک 400 سے زائد سعودی حمایت یافتہ جنگجو ہلاک یا زخمی ہوچکے ہیں۔ بھاری جانی نقصان کے باعث ان جنگجوؤں میں عدم اطمینان بڑھ رہا ہے۔
یمنی عہدیدار کے مطابق، سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام کی ناکامی نے ریاض کو اپنے حمایت یافتہ دستوں پر مزید دباؤ ڈالنے پر مجبور کیا ہے تاکہ جانی نقصان کی پروا کیے بغیر میدان میں پیش قدمی حاصل کی جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب یمنی میزائلوں کی تعداد اور درست نشانہ لگانے کی صلاحیت سے حیران رہ گیا ہے۔
اس یمنی ذریعے نے جنگ طول پکڑنے کے خدشات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بعض کمپنیاں اور سرمایہ کار بھی اب سعودی عرب سے نکلنے پر غور کر رہے ہیں۔
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