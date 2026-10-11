فرانس، طلباء کے احتجاج میں شدت، مزدور یونینیں بھی شامل

مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، فرانس کی قومی یونین برائے ثانوی تعلیم نے کہا کہ ملک کی مزدور یونینیں بھی طلباء کے احتجاج میں شامل ہوگئی ہیں۔ یونینوں نے منگل، 13 اکتوبر کو احتجاجی مارچ منعقد کرنے کی اپیل کی ہے۔
یونینوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طلباء کے مطالبات صرف تعلیمی سہولیات اور وسائل کی کمی تک محدود نہیں، بلکہ وہ زیادہ مساوات اور سماجی انصاف بھی چاہتے ہیں۔ طلباء کا مؤقف ہے کہ ایمانوئل میکرون اور ان کی حکومت کی پالیسیاں فرانسیسی جمہوریہ کے نظام تعلیم کے بنیادی اصولوں اور اقدار کو کمزور کررہی ہیں۔
بیان کے مطابق، 6 اکتوبر کے بڑے اجتماع سمیت وسیع احتجاج کے باوجود حکومت نے اب تک ہائی اسکولوں کے طلباء کے مطالبات کا جواب نہیں دیا۔
مزدور یونینوں نے طلباء کے مطالبات کو مکمل طور پر جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کئی مطالبات ان مطالبات سے مطابقت رکھتے ہیں جن کے لیے مزدور تنظیمیں گزشتہ برسوں کے دوران متعدد احتجاجی تحریکیں چلاتی رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر یونینوں نے طلباء کی تحریک کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سماجی تحریک اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ یونینوں نے طلباء کی حمایت جاری رکھنے کے ساتھ تعلیمی شعبے کے ملازمین سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے حصول کے لیے احتجاج میں شامل ہوں۔
طلباء کی حمایت کرنے والوں میں فیڈریشن آف یونینز آف یونائیٹڈ (FSU)، یو این ایس اے ایجوکیشن (UNSA Education)، نیشنل فیڈریشن آف ایجوکیشن، کلچر اینڈ ووکیشنل ٹریننگ یونینز (FNEC FP FO)، فرانسیسی ڈیموکریٹک کنفیڈریشن آف لیبر سے وابستہ تعلیمی یونین (CFDT)، جنرل کنفیڈریشن آف لیبر کی تعلیمی شاخ (CGT Educ’action) اور سولڈیئرٹی اینڈ ڈیموکریٹک یونٹی ایجوکیشن یونین (SUD Education) شامل ہیں۔
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