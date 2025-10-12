غزہ جنگ کے دوران چھ عرب ممالک کا اسرائیل سے خفیہ فوجی تعاون، امریکی دستاویزات میں انکشاف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی خفیہ دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف عرب ممالک کی عوامی سطح پر شدید مذمت کے باوجود، چھ اہم عرب ریاستوں نے اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی اور انٹیلی جنس تعاون میں اضافہ کیا ہے۔ یہ انکشاف امریکی خفیہ دستاویزات کے ذریعے سامنے آیا ہے، جنہیں واشنگٹن پوسٹ اور بین الاقوامی تحقیقی صحافیوں کی تنظیم ICIJ نے حاصل کیا۔
رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر گزشتہ تین برسوں سے ایک خفیہ علاقائی دفاعی منصوبے ریجنل سیکیورٹی کنسٹرکٹ میں شامل ہیں، جس کے تحت اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون جاری رہا۔ کویت اور عمان کو مستقبل کے ممکنہ شراکت داروں کے طور پر فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
ستمبر میں قطر پر اسرائیلی فضائی حملے کے بعد یہ تعلقات بحران کا شکار ہوئے، تاہم اب یہی تعاون غزہ میں ممکنہ جنگ بندی کی نگرانی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
