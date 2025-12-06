پیسو ڈینفس سسٹم قومی دفاع میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، بریگیڈیئر جنرل حیدری 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈپٹی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حیدری نے ہفتہ کے روز پیسو ڈینفس کے دورے کے دوران کہا کہ یہ ادارہ قومی دفاعی طاقت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس موقع پر انہیں نئی دھمکیوں اور حالیہ واقعات، خصوصاً ایران کے خلاف اسرائیل کی 12 روزہ مسلط کردہ جنگ کے دوران حاصل شدہ کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا۔
بریگیڈیئر جنرل حیدری نے زور دیا کہ ادارہ پیسو ڈینفس اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے اور قومی آمادگی، دفاعی طاقت اور استحکام کو بڑھانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ مؤثر سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے اور انہیں مزید گہرائی دی جائے، پیسو ڈینفس کی خدمات کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عمل جدید اور علمی طریقوں کے ذریعے ملک کے دفاع اور آئندہ خطرات کے مقابلے میں قوتِ مدافعت کو بڑھائے گا۔
اس ملاقات میں ایران کی پیسو ڈینفس تنظیم کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل غلامرضا جلالی نے جامع رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں اسٹریٹجی اور بنیادی ڈھانچوں کے تحفظ کے میدان میں تازہ ترین اقدامات اور حاصل شدہ نتائج بیان کیے گئے۔
واضح رہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے ایران کے خلاف بلاجواز جنگ مسلط کی، جس میں فوجی، جوہری اور رہائشی علاقوں کو مسلسل 12 دن تک نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں 22 جون کو امریکا نے بھی نطنز، فردو اور اصفہان کے جوہری مراکز پر حملے کیے۔
ایران نے فوری اور شدید جواب دیتے ہوئے سپاہ پاسداران کی فضائیہ کے ذریعے آپریشن "وعدہ صادق 3" کے تحت 22 میزائل حملے کیے، جن سے مقبوضہ علاقوں میں بھاری نقصان ہوا۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے قطر میں امریکا کے سب سے بڑے فوجی اڈے "العدید" کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ تصادم 24 جون کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ختم ہوا۔
