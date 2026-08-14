ایران واشنگٹن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا، سابق امریکی سفارتکار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، الجزیرہ سے گفتگو میں ایلن آئر نے کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے یا وسیع جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کرکے امریکہ کو "سانس لینے کا موقع" نہیں دینا چاہتا۔ ان کے مطابق تہران موجودہ حالات میں اپنی حکمت عملی برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ امریکی انتظامیہ نہ تو ایران کے ساتھ سنجیدہ اور طویل المدتی جوہری مذاکرات کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ ہی اس میں ایسی خواہش دکھائی دیتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی ترجیح موجودہ بحران سے نکل کر کامیابی کا تاثر دینا اور پھر دیگر معاملات پر توجہ مرکوز کرنا ہے، جس سے کسی دیرپا معاہدے کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔
سابق امریکی سفارتکار نے مزید کہا کہ ایران مسلسل ہائی الرٹ کی کیفیت میں رہنے کی تیاری کر رہا ہے اور حالیہ عسکری تقرریاں بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ تقرریاں تہران کی پالیسی میں کسی اچانک تبدیلی کی نشاندہی نہیں کرتیں بلکہ پہلے سے جاری حکمت عملی کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔
ایلن آئر نے مزید کہا کہ ایران آبنائے ہرمز پر مؤثر عملی کنٹرول رکھتا ہے اور تہران اس پوزیشن کو تزویراتی اور اقتصادی مقاصد کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی طرح آبنائے ہرمز سے روزانہ بڑی تعداد میں جہازوں کی آمدورفت کی صورتحال کا فوری طور پر بحال ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے، البتہ محدود پیمانے پر بحری آمدورفت ممکن ہو سکتی ہے۔
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