آبنائے ہرمز میں اماراتی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، متحدہ عرب امارات کی نیشنل آئل کمپنی ادنوک نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس سے وابستہ ایک بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے حملے کا نشانہ بنا ہے۔
یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ادارے یو کے ایم ٹی او نے بھی جمعہ کے روز ایک اطلاع جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
ابھی تک حملے سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کی مقدار یا اس حملے کے ذمہ داروں کے بارے میں مزید کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
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