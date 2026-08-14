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14 اگست، 2026، 9:50 PM

آبنائے ہرمز کے قریب آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ

آبنائے ہرمز کے قریب آئل ٹینکر پر ڈرون حملہ

برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق عمان کے ساحل کے قریب آبنائے ہرمز سے نکلتے ہوئے ایک آئل ٹینکر کو بغیر پائلٹ طیارے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا ہے کہ عمان کے ساحل کے قریب ایک آئل ٹینکر سے متعلق سکیورٹی واقعے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔

ادارے نے فوجی حکام کے حوالے سے جاری بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز سے نکلتے ہوئے عمان کے ساحلی علاقے میں واقع بندرگاہی شہر خصب کے قریب مذکورہ آئل ٹینکر کو ایک بغیر پائلٹ جہاز نے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں جہاز کو معمولی نقصان پہنچا، تاہم ٹینکر کا عملہ محفوظ ہے اور کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔

ادارے نے اس علاقے سے گزرنے والے دیگر بحری جہازوں کو احتیاط برتنے اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی صورت میں فوری طور پر اطلاع دینے کی ہدایت کی ہے۔

News ID 1940677

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