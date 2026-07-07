آبنائے ہرمز کے قریب سعودی پرچم بردار آئل ٹینکر کو نقصان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مغربی ذرائع ابلاغ نے بعض ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ عمان کے قریب آبنائے ہرمز کے اطراف سعودی پرچم بردار خام تیل کے ایک آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ واقعہ اسی علاقے میں قطری مائع قدرتی گیس بردار ٹینکر کو نشانہ بنائے جانے کے بعد پیش آیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بحری سلامتی کے ذرائع نے بتایا کہ ٹینکر کے قریب ایک دھماکا ہوا، تاہم اس کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق متاثرہ جہاز ممکنہ طور پر "ودیان" نامی دیوقامت آئل ٹینکر ہے۔
جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے پلیٹ فارم میرین ٹریفک کے اعداد و شمار کے مطابق اس ٹینکر کی آخری ریکارڈ شدہ پوزیشن 3 جولائی کو خلیج فارس میں دیکھی گئی تھی۔
سعودی حکام کی جانب سے اس واقعے پر تاحال کوئی باضابطہ ردعمل یا بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔
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