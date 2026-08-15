آبنائے ہرمز پر کسی مہم جوئی کی اجازت نہیں دیں گے، ایران کی ٹرمپ کو سخت وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی اژہ ای نے آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آبی گزرگاہ ایران کے علاقائی اور سرحدی دائرۂ اختیار کا "ناقابلِ تنسیخ حصہ" ہے اور اس کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے ٹرمپ کے دعوؤں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی قوانین اور قومی خودمختاری کے اصولوں کے مطابق آبنائے ہرمز پر ایران کا جائز حق تسلیم شدہ ہے۔
محسنی اژہ ای نے کہا کہ ٹرمپ سیاسی اور عسکری میدان میں ناکامیوں کا شکار ہیں اور اپنی توجہ ایسے بیانات کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران اپنی قومی خودمختاری اور علاقائی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔
ایرانی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ماضی میں جدید ترین فوجی طاقت اور اربوں ڈالر مالیت کے طیارہ بردار بحری بیڑے بھی اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے، اس لیے محض بیانات یا سوشل میڈیا پوسٹوں سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز خطے کی ایک اہم اور حساس گزرگاہ ہے اور ایران اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے دباؤ یا مداخلت کو قبول نہیں کرے گا۔
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