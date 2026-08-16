ایران کے خلاف ریپبلکنز کی ناکام جنگ ختم کریں، ڈیموکریٹ رہنما

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اقلیتی رہنما حکیم جیفریز نے ایران کے خلاف جاری جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق نیویارک سے تعلق رکھنے والے حکیم جیفریز نے امریکی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہام لنکن پر امریکی فوجیوں کو درپیش نفسیاتی مسائل سے متعلق ایک رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ان کے محب وطن ملاح عزت اور احترام کے مستحق ہیں، لیکن یو ایس ایس لنکن پر ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔
انہوں نے اپنے ملک کی جانب سے ایران کے خلاف جنگی پالیسی ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب بہت ہوچکا، ایران کے خلاف ریپبلکنز کی شروع کردہ اس غیر ضروری اور ناکام جنگ کو ختم کریں۔
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