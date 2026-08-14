ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے، آکسیوس کا دعویٰ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، آکسیوس نے باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ٹرمپ نے اب تک آئندہ انتخابات کے لیے نیتن یاہو کی کھل کر حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران، لبنان اور غزہ سے متعلق پالیسیوں پر اختلافات نے دونوں کے تعلقات کو متاثر کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق ایران کے خلاف جنگ کے ابتدائی مراحل میں ٹرمپ کے قریبی حلقوں کو یقین تھا کہ وہ نیتن یاہو کی سیاسی حمایت کریں گے، تاہم بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال اور پالیسی اختلافات کے باعث ان کا مؤقف تبدیل ہوتا گیا۔
رپورٹ میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نجی گفتگوؤں میں نیتن یاہو کی بعض پالیسیوں اور فیصلوں پر ناراضی کا اظہار کیا اور انہیں اپنی سیاسی مشکلات کا خود ذمہ دار قرار دیا۔
آکسیوس کے مطابق غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے سے متعلق ایک مجوزہ منصوبے پر نیتن یاہو کی کھلی مخالفت دونوں کے درمیان تازہ اختلافات میں شامل ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کا مؤقف ہے کہ نیتن یاہو کے حالیہ بیانات کو حتمی پالیسی کے بجائے انتخابی سیاست کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ غاصب اسرائیل میں نیتن یاہو کی مقبولیت میں کمی بھی ٹرمپ کی جانب سے کھل کر حمایت نہ کرنے کی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔
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